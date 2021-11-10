聞聲多時的西九文化區視覺文化博物館M+即將開幕，33個展廳及展覽空間展出1,500件M+藏品系列，香港居民可在一年內免費預約參觀展覽。

黃芷淵 全國港澳研究會會員

聞聲多時的西九文化區視覺文化博物館M+即將開幕，33個展廳及展覽空間展出1,500件M+藏品系列，香港居民可在一年內免費預約參觀展覽。

博物館的概念最早在2006年提出，當時是具有前瞻性的，希望打造一個兼具戶外和室內空間的博物館社區，以靈活多變方式，展示20至21世紀的視覺文化作品。這對推廣香港文化藝術軟實力是一個大好契機。遺憾的是，從M+概念成形到動工興建再到博物館落成開放，歷時超過10年，管理架構人員多番更換，其間更爆出超支風波及作品爭議。

香港的文化影響力曾遍及東南亞，但十幾年間，世界瞬息萬變。筆者認為，香港要重新建設自己的文化定位，在藝文基建發展邁向新里程的同時，透過提升運營戰略管理推進軟件發展，重新展現香港的文化軟實力。

提升運營管理及戰略部署

好的企業或機構，其運營管理必定結合戰略部署，使之有效完成總體戰略目標。

在M+的建設發展過程中，時間跨度長，未知因素多，涉及的部門架構協調複雜。從公共管理角度而言，運營管理方面顯然有改進空間。如今，西九文化區管理局新班子就位，M+開放在即。筆者期待，博物館未來的發展管理，能以運營管理的四大目標為本，提升管理效能，務求做到高質量、高效率、高響應、低成本。

香港回歸前，幾乎沒有整體的文化政策。回歸後，特區政府部門改組，但「康樂」仍優先於「文化」。多年來，文化藝術政策零散分布在不同部門之間，香港藝術發展局的角色似乎更像是文化藝術活動的主辦方而已。香港作為一個國際金融城市，文化藝術的長遠規劃政策更一直被忽視。

立足香港 面向世界

建立國際級的文化設施和多元文化空間只是基礎，更重要的是如何提升軟件發展。對M+自身發展而言，應把握香港作為中外文化薈萃的特點，立足香港、面向世界，加強與海外及內地文化交流合作。對整體文化藝術政策而言，香港要盡快成立文化局，整合統一文創產業和文化事務，並為香港訂立長遠文化政策規劃。

M+概念提出之時，香港剛回歸9年；博物館開放之時，香港已開始籌備回歸25周年系列活動。香港應繼續延伸「博物館+」的概念，發展不僅僅「人有我有」，更應推廣真正屬於自己、有香港代表性的文化藝術作品與品牌。

國家「十四五」規劃綱要明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，為香港的文化事業打了強心針。香港故宮文化博物館亦將在明年落成開幕，香港必須把握此重要節點，急起直追，真正在當代國際舞台上展現香港的文化軟實力。