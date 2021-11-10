據中時電子報、聯合新聞網報道，相關六套「劇本」涉及大陸採取對台軍事行動的地點和戰術，並預期有外部勢力插手。對此，台灣《旺報》9日社評分析指出，兩岸關係若成為單純的軍事議題，對中華民族將是百分之百的不幸。美方對台灣的支持絕非不設前提，文章中提出問題，台灣民眾真的能接受家園被武裝為前線要塞？台灣年輕人真的做好「全民皆兵」的心理準備？

香港文匯報訊 據中新社報道，針對近日有外媒拋出所謂大陸對台開展軍事行動的六種「設想劇本」，有台灣輿論指出，相關推演太過聳人聽聞，但有助台灣民眾思考自身處境。

據中時電子報、聯合新聞網報道，相關六套「劇本」涉及大陸採取對台軍事行動的地點和戰術，並預期有外部勢力插手。對此，台灣《旺報》9日社評分析指出，兩岸關係若成為單純的軍事議題，對中華民族將是百分之百的不幸。美方對台灣的支持絕非不設前提，文章中提出問題，台灣民眾真的能接受家園被武裝為前線要塞？台灣年輕人真的做好「全民皆兵」的心理準備？

文章認為，當務之急是創造兩岸和平的空間，要提防美國以台海軍事化拖垮大陸、犧牲台灣。

美法案表面「友台」 實圖將台灣推向前線

台灣《聯合報》8日發表社論指，「六套劇本」太過聳人聽聞，卻有助於台灣民眾思考自身處境。文章分析，隨着中美競爭加劇，美國不斷把台灣推向前線，後者逐漸變成「棋子」。

該報進一步分析，美國國會議員近日推出兩項與台灣有關的法案，要求每年向台灣提供數十億美元「融資」以加強台灣的「防衛能力」。這些表面「友台」的提案，除包藏美國軍火產業推銷武器的商業企圖，更顯示出美國政客意圖將台灣「要塞化」、把台灣變成「反中」第一線。文章呼籲廣大台灣民眾思考美國政客的「友台」居心。

台民調：64%民眾不認為兩岸將開戰

此外，台灣民意基金會早前公布調查稱，64%的台灣民眾不認為兩岸將開戰，僅有28%受訪者認為台海會爆發戰爭。該基金會董事長游盈隆指出，兩年來，雖然感受到戰爭危險的台灣民眾增加了，但多數人仍不相信兩岸會發生軍事衝突。

就近期兩岸局勢，國務院台辦發言人馬曉光近日指出，始終相信反對「台獨」、希望兩岸關係和平發展是台灣的主流民意。大陸方面也始終抱持「兩岸一家親」理念，貫徹以人民為中心的發展思想，團結廣大台灣同胞，反對「台獨」，共同致力於兩岸關係和平發展與祖國和平統一進程。