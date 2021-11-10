「一機在手，天下皆有，萬物可播，買遍全球！」這個流行網絡的輕段子，成為直播經濟的真實寫照。2020年開始的新冠疫情，使到網購迅速發展，風口之下，作為承載直播業務的新鮮業態，直播基地在多個城市如雨後春筍般拔地而起。一年一度的「雙11購物節」即將到來之前，香港文匯報記者走進西南最大的直播基地探訪所見，基地有如24小時不停運轉的機器，直播團隊都在開足馬力做好準備，迎接這個業內一年中最重要的日子。●文/圖：香港文匯報記者 張蕊、孟冰 重慶報道

● Dora團隊的主播頭上戴着「雙11冲鴨」的髮箍，正在試鏡準備直播。

● 女裝運營團隊負責人小寶稱，女主播深夜下班是否安全是他們考慮租用直播基地的關鍵。

● 「雙11」前夕，視頻基地不分晝夜燈火通明。

● 博拉5G視頻直播基地坐落在重慶兩江新區核心區。

● 博拉視頻基地董事長讓出自己的辦公室，為客戶提供拍攝場景。

● 視頻基地內，正在使用家居客廳場景的達人正在拍攝短視頻，該場景使用費每天人民幣300元。

團隊工作不分晝夜直播時間倍增 上貨多3倍

「一機在手，天下皆有，萬物可播，買遍全球！」這個流行網絡的輕段子，成為直播經濟的真實寫照。2020年開始的新冠疫情，使到網購迅速發展，風口之下，作為承載直播業務的新鮮業態，直播基地在多個城市如雨後春筍般拔地而起。一年一度的「雙11購物節」即將到來之前，香港文匯報記者走進西南最大的直播基地探訪所見，基地有如24小時不停運轉的機器，直播團隊都在開足馬力做好準備，迎接這個業內一年中最重要的日子。●文/圖：香港文匯報記者 張蕊、孟冰 重慶報道

從重慶兩江新區地鐵站「幸福廣場站」出站200米，就來到「海王星C座」寫字樓。寫字樓樓層超過30層，只有博拉5G視頻直播基地這一層，不分晝夜地燈火通明着。在這個西南最大的直播基地，走廊上工作人員安靜地走過，格子間內則是此起彼伏的推銷聲。

「新星源」直播團隊商務負責人Dora，其團隊承接了某化妝品牌的直播業務，在11月8日中午接受記者採訪時，她已經連續半個月每天睡眠不足5小時，「直播遮黑眼圈的化妝產品時，我出鏡演示說服力非常高。」她自嘲道。

每天直播時間達12小時

「去年『雙11』，我們團隊完成了銷售額3,000萬，今年我們定的目標是實現銷售額4,000萬元(人民幣，下同)。疫情之下，這個壓力挺大，為了完成挑戰，這幾天我們都在熟悉貨品，讓粉絲們有更多選擇。」Dora對記者說，「平時，我們一天播4個小時，一般上30件貨品。大促期間，直播時間會有8到12個小時，每天上50到100件貨品。」

凌晨三點，Dora與同事們結束一天的工作，早上十點半又會再次來到直播基地，熟悉當天承接的品牌知識、上妝準備開播前事宜，下午兩點開始直播，然後凌晨回家……「凌晨的街上寒冷寂靜，我已經很久沒有體驗過夜重慶的喧鬧繁華了。」不過，這樣的作息時間將在11月15日戛然而止，屆時Dora和她的主播同事們將迅速回到一日4、5個小時的工作節奏中去。

開放公共區域方便客戶

「雙11這個月我們直播基地非常熱鬧，來來往往的帥哥美女主播很多，我們內部稱公司為『直播橫店』。」博拉5G直播基地負責人呂女士笑稱，去年雙11直播基地剛剛建成，而公司今年才見識到電商購物節戰場的強大。「我們工作人員下午六點正常下班，有時候第二天早上七點多到公司，還能看見剛剛下播的團隊，他們非常辛苦。」為方便客戶，博拉公司將基地的公共區域免費給客戶們當做「倉庫」，靠近西門子直播間的走廊上擺放着數十台品牌冰箱，以供主播隨時搬至直播間的鏡頭前。

「90塊不要，80塊也不要，今天直播間下單只要69.9，寶貝們1號鏈接今天下單今天發貨！」「好不好用你問問直播間的鐵粉，我也想低調可是實力不允許！」雙11電商大促銷期間，這些網絡主播的推銷話術在直播基地此起彼伏地響起。順着基地內的走廊一路走去，透過落地玻璃門， 記者看到賣土特產、女士服裝、AR眼鏡的主播賣力吆喝，而直播間裏不出鏡的工作人員則忙着打燈、遞送商品、溝通流程。

網絡穩定位置好 主播租直播間

小寶（化名）是一位主播團隊的負責人，三個月前他與博拉5G直播視頻基地簽訂了租賃合同，以每月不到3,000元的價格，租下一間30平米的直播間，與團隊一起在抖音直播售賣品牌服裝。「雙11購物節」對他們而言猶如一場言之必勝的戰役，房間內連呼吸的聲音都是急促的。「我們團隊看中的是直播基地的性價比，網絡穩定不卡頓、點外賣方便、女主播深夜下班安全。我們本來想租用那個最大的直播間，可惜沒搶到。」小寶略有惋惜，他的團隊在本月上旬的上班時間是從下午4:00至次日凌晨2:00。