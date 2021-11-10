台宜陶瓷1987年在台灣創立，2003年在聞名中外的「陶都」——江蘇宜興建廠，主要為外國廠商代工貼牌生產陶瓷、玻璃用品，產品出口佔比一度高達八成。不過中美貿易戰爆發後，台宜陶瓷的出口產品也在加稅之列，美國客戶趁機大肆壓價，導致出口利潤大幅下滑。而隨着新冠肺炎疫情席捲全球，出口業務又受到進一步衝擊。

●台宜陶瓷生產的部分陶瓷產品。香港文匯報記者賀鵬飛 攝

●陳建宏介紹台宜陶瓷設計的產品。香港文匯報記者賀鵬飛 攝

「星巴克非常受歡迎的櫻花杯，就是我們生產的。」擁有34年歷史的老牌台企台宜陶瓷有限公司接班人陳建宏，帶領企業從OEM（代工貼牌生產）向ODM（原始設計製造）轉變，不斷開發新產品並開拓內銷市場。星巴克、迪士尼、康寧玻璃等國際知名品牌，以及大陸市場近年走紅的北鼎、一鳴等品牌企業紛紛伸出橄欖枝，與台宜陶瓷合作。

台宜陶瓷1987年在台灣創立，2003年在聞名中外的「陶都」——江蘇宜興建廠，主要為外國廠商代工貼牌生產陶瓷、玻璃用品，產品出口佔比一度高達八成。不過中美貿易戰爆發後，台宜陶瓷的出口產品也在加稅之列，美國客戶趁機大肆壓價，導致出口利潤大幅下滑。而隨着新冠肺炎疫情席捲全球，出口業務又受到進一步衝擊。

面對變化，陳建宏在父親的鼓勵下，發揮公司擅長的釉水裝飾和多器型開發優勢，持續加大研發投入，注重新產品的設計開發，加快向ODM模式轉型升級，並積極拓展內銷市場。

針對個性化需求建設計團隊

針對一些重要客戶的個性化需求，台宜陶瓷組建了專門的研發設計團隊。例如，每到星巴克發布新款咖啡杯前，台宜陶瓷的研發設計團隊都要加大馬力，基本上每周開發10款以上的不同新品，而且每款新品從設計到批量出貨不能超過90天。

「星巴克的採購價高於同類產品的市場價，但要求很高，很有挑戰性。」陳建宏表示，星巴克採購的產品更新很快，交貨期也很短，只有具備較強的研發設計能力和成本控制能力才能完成，否則即使接下訂單也很容易虧本。

同時，台宜陶瓷開發的很多專利產品，獲得越來越多的大陸企業青睞。例如，北鼎品牌的餐具系列、一鳴品牌的陶瓷產品就是由台宜陶瓷設計生產。陳建宏透露，目前台宜陶瓷的內銷產品佔比已經快速提升至四成左右，預計明年將會超過一半，取代出口成為公司的主要業績增長點。

加大生產設備自動化和智能改造投入

另外，近幾年台宜陶瓷還加大了生產設備自動化和智能改造的投入，例如在燒窯時實現智能化溫控，不必再像以前那樣要工人師傅一直看守，隧道窯由此完全實現自動化，能夠全年不間斷生產，大大提高了生產效率。台宜陶瓷的員工總數已從過去的1,000多人減少到300多人，但產值仍然保持增長。

陳建宏坦言，自己大學所學的是經濟專業，對陶瓷生產並沒有興趣。因此，一開始到家族企業接班時，曾和父親產生矛盾，並負氣出走，到其他企業工作。不過他終於感受到父親的良苦用心，並和父親一起帶領家族企業戰勝困難，開闢出一片新天地。

「老爸最值得我學習的是他對陶瓷的執着和熱情。」陳建宏說，自己從父親身上感受到老一輩台商艱苦創業的精神，這種企業家精神在任何時代都是必不可少的。