歐盟東部邊境持續數月的移民危機前日升級，數以千計非法移民聚集在白俄羅斯與波蘭邊境，企圖取道波蘭前往西歐尋求庇護。波蘭緊急向邊境增兵阻止難民湧入，總理莫拉維茨基指控白俄放任非法移民湧入，企圖藉此威脅歐盟安全，揚言會與北約合作捍衛歐洲和平，歐盟亦警告白俄不得將移民用於政治目的。白俄則否認指控，並反批波蘭蓄意使緊張局勢升級。

● 波蘭軍方出動剷車修補圍欄。 路透社

● 小女孩在嚴寒環境下哭泣。 美聯社

● 非法移民企圖越過圍欄，波蘭軍方嚴陣以待。 美聯社

● 波蘭總理莫拉維茨基（前）到前線探訪軍隊。 路透社

歐盟稱做法不可接受 白俄否認政治操弄

歐盟東部邊境持續數月的移民危機前日升級，數以千計非法移民聚集在白俄羅斯與波蘭邊境，企圖取道波蘭前往西歐尋求庇護。波蘭緊急向邊境增兵阻止難民湧入，總理莫拉維茨基指控白俄放任非法移民湧入，企圖藉此威脅歐盟安全，揚言會與北約合作捍衛歐洲和平，歐盟亦警告白俄不得將移民用於政治目的。白俄則否認指控，並反批波蘭蓄意使緊張局勢升級。

波蘭邊防警衛及白俄傳媒前日分別發布片段，顯示大批非法移民在白俄接壤波蘭邊境，與波蘭警察及士兵對峙。部分非法移民使用樹枝、鐵鏟甚至鐵皮剪等工具，嘗試拆除鐵絲網及邊境圍欄，波蘭警員使用化學噴霧驅散人群，非法移民則向警員投擲雜物回擊。

嚴寒下缺物資 已造成10人亡

據波蘭政府估計，現時約3,000至4,000名非法移民滯留邊境，白俄境內還有逾1萬名非法移民料將嘗試闖關。由於白俄拒絕非法移民原路折返，波蘭亦禁止其入境，大批非法移民只能滯留邊境森林，不少人搭起帳篷生火留守。嚴寒天氣及食物、藥品短缺已造成至少10名非法移民死亡，僅波蘭一側便有7人。

波蘭安全部隊批評稱，邊境大批非法移民「完全由白俄軍隊及安全部隊控制」。當局已向邊境增派1.2萬名士兵，並關閉位於東北部邊界庫茲尼察的過境點。波蘭鄰國立陶宛及拉脫維亞亦擔心非法移民潮升級，計劃宣布進入緊急狀態應對。

歐盟籲成員國再施制裁

莫拉維茨基昨日指，白俄放任非法移民湧入波蘭，威脅整個歐盟的安全和穩定：「（白俄總統）盧卡申科政府的混合攻勢是針對我們所有人而來。我們不會被嚇倒，而且會與北約以及歐盟的夥伴一起捍衛歐洲和平。」歐盟委員會主席馮德萊恩前日亦說，白俄利用非法移民實現政治企圖的作法不可接受，呼籲歐盟各國對白俄實施新一輪制裁，並考慮限制往來中東及白俄運送非法移民的第三國航班。

歐盟去年8月起以人權等問題為由，制裁白俄及盧卡申科，隨後在歐盟成員國波蘭、立陶宛和拉脫維亞，來自伊拉克、阿富汗等國的企圖越境者數量銳增，歐盟因此指控白俄當局為了報復，以飛機將中東和非洲移民載到白俄首都明斯克，然後再讓他們徒步進入歐盟。白俄否認歐盟指控，強調非法移民中包括婦孺，不會構成安全威脅，批評波蘭對移民作出「不人道待遇」。 ●美聯社/路透社/法新社