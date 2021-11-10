英國《每日電訊報》報道，自疫情爆發以來有近1.2萬名新冠死者，是在國家醫療服務（NHS）醫院接受其他疾病治療期間，感染新冠並死亡。數據引起外界對醫院感染控制的關注，並進一步要求政府強制醫護人員接種新冠疫苗，以減低醫院內的傳播風險。

數據引社會嘩然 促進一步強制醫護打針

英國《每日電訊報》報道，自疫情爆發以來有近1.2萬名新冠死者，是在國家醫療服務（NHS）醫院接受其他疾病治療期間，感染新冠並死亡。數據引起外界對醫院感染控制的關注，並進一步要求政府強制醫護人員接種新冠疫苗，以減低醫院內的傳播風險。

NHS數據顯示，疫情至今共有逾4萬人「可能或確定」在院內感染新冠。所謂「可能」，是指患者在入院後8至14天內確診；若是在入院14天後確診，則會被定性為「確定」。在這4萬名患者中，共有近1.2萬人死亡，佔所有在醫院死亡新冠患者的1/8。

佔醫院新冠死者逾1/5

在提供記錄的NHS醫院中，4間醫院有超過1/4新冠死者是在院內感染和死亡，34間醫院有1/5。佔比最高的是位於柴郡的切斯特伯爵夫人醫院，疫情以來有213名患者在病房內感染新冠並死亡，佔醫院全部新冠死者的1/3；伯明翰大學醫院亦有484人，同樣佔總人數近1/3，但醫院解釋是因為醫院規模較大，並指出治療過超過1.8萬名新冠患者。

由於數字佔整體新冠死亡人數相當高的比例，報道指這可能使醫院成為病毒滋生溫床，並質疑NHS未有採取足夠行動阻止病毒在醫院內傳播。NHS指出相關分析存在漏洞，原因是數據還涵蓋了「可能」在院內感染的人數，意味這些患者未必一定是在醫院內染疫。NHS還強調醫護有嚴格遵守感染預防及控制指引，相信感染率上升是由於社區傳播增加所致。

料本周內要求NHS員工接種

據報英國政府本周內會宣布要求NHS員工接種疫苗，但接種限期可能會定於明年春季。NHS發言人表示，醫院內的感染率佔全部個案不足1%，「在NHS啟動接種計劃以來，院內的確診個案已明顯減少。」 ●綜合報道