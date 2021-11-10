美國自疫情以來已實施20個月的入境限制，開關後外國旅客終於能前往美國，歐洲多間航空公司首日的航班幾乎全部爆滿。來自法國的巴雷前日便登上前往洛杉磯的飛機，計劃探望在當地讀書的兩個孩子，是近兩年來首次，「終於自由了，希望能一直持續下去。」來自英國的帕特爾亦於前日抵達紐約，首次擁抱1歲大的孫兒，情緒激動的她更在機場一度落淚，「難以形容我現時的感受。」

● 一位女士與從法國回來的男友在機場擁抱。 美聯社

美國前日起重新通關，允許已接種新冠疫苗的33個國家旅客入境，開關首日歐洲多國的機場湧現大批前往美國的旅客，希望盡快與分隔近兩年的親友團聚。然而歐洲近日疫情持續升溫，可能迎來新一波疫情，分析指與美國通關將使感染人數進一步增加。

美國自疫情以來已實施20個月的入境限制，開關後外國旅客終於能前往美國，歐洲多間航空公司首日的航班幾乎全部爆滿。來自法國的巴雷前日便登上前往洛杉磯的飛機，計劃探望在當地讀書的兩個孩子，是近兩年來首次，「終於自由了，希望能一直持續下去。」來自英國的帕特爾亦於前日抵達紐約，首次擁抱1歲大的孫兒，情緒激動的她更在機場一度落淚，「難以形容我現時的感受。」

歐疫情惡化 德感染率新高

除了放寬空路入境，美國還重開與加拿大和墨西哥的陸路邊境，居住在墨西哥靠近美墨邊境恩塞納達市的阿爾瓦雷斯，疫情前每個月都會前往美國兩次，他形容邊境管制對人們的情感上的打擊很大，開關後他便立即與女兒到加州聖迭戈探望岳母。

在美國開關的同時，歐洲疫情正再度惡化，其中德國前日單日感染率為10萬人中錄得逾200宗個案，是疫情以來最高；俄羅斯、烏克蘭和希臘近日確診亦接近最高紀錄水平；奧地利和愛爾蘭均因感染人數上升而收緊防疫措施。有旅客擔心美國會因此再次對歐洲封關，不少人將這次通關視為歐洲下一波疫情前赴美與家人團聚的最後機會。 ●綜合報道