外電報道稱，美國拜登政府有望啟動一項名為「重建美好世界」的全球基礎設施融資計劃，旨在對抗中國的「一帶一路」倡議。賀文萍指出，中國「一帶一路」倡議推動世界經濟增長，有助建立更緊密經貿關係，促進全球互聯互通。

●「一帶一路」為共建國家人民帶來利益。圖為中國醫療團隊在巴布亞新幾內亞義診。資料圖片

●非洲國家塞內加爾對美國方案表示歡迎。 資料圖片

香港文匯報訊（記者 葛沖 北京報道）中國國際問題專家賀文萍向香港文匯報指出，中國的「一帶一路」倡議不針對任何國家，也不具有封閉性和排他性，中國歡迎所有國家搭乘「一帶一路」發展的「列車」。她說，過去八年來，中國的「一帶一路」倡議實打實幹，成效滿滿，為共建國家人民帶來了實實在在的利益。

外電報道稱，美國拜登政府有望啟動一項名為「重建美好世界」的全球基礎設施融資計劃，旨在對抗中國的「一帶一路」倡議。賀文萍指出，中國「一帶一路」倡議推動世界經濟增長，有助建立更緊密經貿關係，促進全球互聯互通。

賀文萍表示，過去八年來，中國「一帶一路」倡議實打實幹，成效滿滿，而美國的計劃目前剛剛提出，仍處於畫餅充飢、自吹自擂階段，究竟是美國將啟動的計劃還是中國的「一帶一路」倡議能夠重建美好世界，事實才能說明一切。

去意識形態化 歡迎各國加入

她說，「一帶一路」以政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通為主要內容，中國「一帶一路」倡議提出八年來，推動建成了一大批合作項目，加強了各國互聯互通水平，為共建國家人民帶來了實實在在的利益。

賀文萍強調，中國的「一帶一路」倡議亦與二戰後美國推出的馬歇爾計劃有着本質區別，「一帶一路」倡議是去意識形態化的，無論哪種政治制度，哪個國家，中國都歡迎其加入「一帶一路」倡議，不像馬歇爾計劃專門用來定點支持西歐，旨在跟東歐搞意識形態競爭，而不對其他國家開放具有排他性。

這位專家指出，中國歡迎所有國家加入「一帶一路」發展的列車，中國的「一帶一路」倡議不是封閉和排他性的，相信如果美國願意加入的話，中國也歡迎美國加入一起合作互利共贏。

資料顯示，截至2021年10月26日，中國與140個國家和32個國際組織，簽署了206份共建「一帶一路」合作文件。