如今，在黃山市，徽派古民居與現代發展的結合有了越來越多的可能，徽派民宿、現代書局、特色博物館、村民活動室以及各式展覽館等。黃山市文化和旅遊局副局長胡榮孫介紹，目前黃山市內歷史建築的利用率已近40%，而通過當地古建改建的特色民宿，可以提供床位33萬多張，成為黃山市一年7,000多萬人次遊客旅遊觀光住房需求的很好補充，徽派民宿、特色博物館等形式，在助力保存古建的同時，亦為當地經濟社會發展提供更好服務。

●拾庭畫驛鄉村酒店正門。

黃山市目前有國家級和省級歷史文化名城名鎮名村26個、歷史文化街區11條，已公布歷史建築4,052處，中國傳統村落271個，全國重點文物保護單位49處，省級文物保護單位117處，不可移動文物8,032處等。自2009年起，黃山市就啟動「百村千幢」工程，投資60億元對當地的古村落、古民居等進行掛牌保護工作，並編制了《徽州古建築保護名錄》。

如今，在黃山市，徽派古民居與現代發展的結合有了越來越多的可能，徽派民宿、現代書局、特色博物館、村民活動室以及各式展覽館等。黃山市文化和旅遊局副局長胡榮孫介紹，目前黃山市內歷史建築的利用率已近40%，而通過當地古建改建的特色民宿，可以提供床位33萬多張，成為黃山市一年7,000多萬人次遊客旅遊觀光住房需求的很好補充，徽派民宿、特色博物館等形式，在助力保存古建的同時，亦為當地經濟社會發展提供更好服務。

近年來，在開展「百村千幢」工程的基礎上，黃山市又啟動徽派建築數據庫項目建設工作。黃山市住房和城鄉建設局副局長張四新介紹，黃山對全市範圍內各個時期的徽派古建築物的各種信息進行數據化採集，目前已收集8,037處建築基本信息，3,421張徽派古建築的CAD圖紙等，將來，可以為損毀徽派古建的復原與修繕提供詳實完整的資料和模型，為徽派古建築的保護、利用、管理提供技術支撐。