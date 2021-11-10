男的要求樣子俊朗不凡，外形高大威猛兼且剛中帶柔，最好能有六塊腹肌；而女的嘛，樣貌俏麗可人，身材凹凸有致，膚白美肌大長腿，扮相也要宜古宜今……以上都是這時代粉絲們對男女演藝人偶像的「審美」要求，演藝人除了要在演出工作中使出十八般武藝「圈粉」外，如何「留得住」粉絲令他（她）們不會「蟬過別枝」，也是現今演藝人於星途中的另一項「工程」啊﹗

少爺兵

男的要求樣子俊朗不凡，外形高大威猛兼且剛中帶柔，最好能有六塊腹肌；而女的嘛，樣貌俏麗可人，身材凹凸有致，膚白美肌大長腿，扮相也要宜古宜今……以上都是這時代粉絲們對男女演藝人偶像的「審美」要求，演藝人除了要在演出工作中使出十八般武藝「圈粉」外，如何「留得住」粉絲令他（她）們不會「蟬過別枝」，也是現今演藝人於星途中的另一項「工程」啊﹗

演藝人在娛圈能否名成利就，粉絲佔着很大的「比重」，但不少演藝人同時亦都慨嘆着︰「唉﹗最難消受粉絲『恩』吖﹗」

「做演藝人的，是靠『臉』吃飯的行業，是否有觀眾緣，也得要看際遇中的天時地利人和，每個時代的粉絲們對他（她）們心中的男神女神或是偶像，都有着自己的視角，所以沒有誰比誰美，重要的是該位演藝人是否『切合』他們的口味而已。正如最近TVB某劇的男主角，被觀眾吐槽並懷疑他『整過容』，因總覺得男主面部肌肉很『膠』，故此表情是皮笑肉不笑，削弱了男主本有歲數的男性魅力。」娛圈人士指出，上世紀八十年代，粉絲能直接接觸到演藝人的機會不多，縱然偶遇演藝人感到喜悅、心情興奮，粉絲們亦能禮貌地展現出尊重別人的個人修養，然而時至這年代，社會及民生已有着大大的進步和提升，但某些人的智商、行為素質卻不斷在下降，甚至有『零分、負分』的。」

演藝人被評頭品足是無可避免，不過絕不代表可以用貶義之言去羞辱他們，任何人是可以不喜歡任何一位演藝人，但不要傷害。

客觀而言，娛圈裏也有不少天才演藝人，明事理的人會說︰「普通人考試考到100分是他們的極限，而天才亦只能考到100分，是因為試卷最高分是100分哦﹗」