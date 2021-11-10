一直好恨去雲南，覺得那地方會適合自己。其實是直覺，只不過因為那裏少數民族多，對他們的文化習俗特別喜愛，一句講晒是貪靚！

●朋友在雲南大理的茶餐廳，還有露天座位。 作者供圖

林爽兒

一直好恨去雲南，覺得那地方會適合自己。其實是直覺，只不過因為那裏少數民族多，對他們的文化習俗特別喜愛，一句講晒是貪靚！

不少朋友知道我恨去雲南，都自動提出各自在那邊的朋友、親戚、兄弟姐妹的工作、生意、活動，非常熱情地向我介紹雲南的種種，令我的腦海中不斷浮現在雲南的畫面，其實是發夢而已，所以我想完全通關之後，第一個出發的地方應該便是做夢都做不停的雲南！

我的其中兩位朋友兄弟，十分有趣，兩個都是「浪子」，我認識他們的時候還好端端地在香港搞東搞西，哥哥搞茶文化頗有成就，不過早早已是喜歡到處「浪蕩」的人，帶着他的茶文化到全國各地宣揚，去喜馬拉雅山泡茶、在添馬艦舉行2,000幾人的茶會。現今返回內地大灣區石牙垻開辦茶書院，幾年間令石牙垻變了樣，這樣的路向已令我們羨慕不已。誰不知他的弟弟更厲害，返內地開拓市場9年，2018年在雲南大理落地生根，先買房子再開居酒屋，近月把居酒屋轉變成港式茶餐廳，第一間由香港人主理的港式茶餐廳，得到當地搞飲食30多年的朋友支持，茶餐廳搞得有聲有色，限量每周一天推出港式燒鵝，每天供應港式叉燒、白切雞、燒乳鴿，把香港茶餐廳的部分代表作帶到雲南去，吸引了很多當地朋友。他還把自己的一頭白髮當成註冊商標，註冊成「白頭佬」。他告訴我雲南很舒服很寧靜，亦有很多來自各地的朋友在那裏落地生根，所以他的茶餐廳也吸引着這些外來的人。

他的餐廳有兩個股東，就是他和那位做飲食30多年的朋友。他還首創了「消費股東」，接受了6位朋友加入，朋友不知多踴躍想成為「消費股東」，他滿肚計劃地告訴我，到他再開第二間的時候，他會接受更多朋友參與，做一個VIP會員制，接納30人參與。看來他的白頭佬港式茶餐廳這3個月開始之後，已很有成績，朋友客人都期待着他的第二波，等待着當他餐廳的VIP會員。

聽着他的故事，我也在幻想着什麼時候可以飛到雲南，什麼時候也能夠像他找到一個如此充滿魅力的地方享受下！