阿姐在台上表示：「福陞粵劇團原定本年2月演出，無奈因疫情下取消，幸而疫情見緩和，趁仍有心有力，心願是每年做一次粵劇，將劇本重新演繹，好在家英哥一直都支持。」阿姐指《英雄叛國》是改編自沙士比亞名著，兩位主角也是反派充滿男性魅力，故事講權力鬥爭，故跟家英哥要求參演該劇的演員除了主角、待女角色為女性外，所有人物都是全男班，要好有陽光味，自己繼多年後也想重新扮演夫人角色。而家英哥所演角色人物要好有體力和魄力，不少跑圓台場口，少一點魄力也不行，趁他仍有心有力便再做一次，阿姐又爆家英哥剛演出完《穆桂英大破洪州》，「他說不想再演這個，自認得返三成功力不想再演武打戲，其實他客氣而已。」

● 羅家英與汪明荃襯到絕出席記者會。

香港文匯報訊（記者 李思穎）由汪明荃（阿姐）監製、羅家英統籌，並聯同多位粵劇名伶龍貫天、梁兆明，新劍郎等演出的《福陞粵劇團2021戲寶精選》之《英雄叛國》及《天仙配》將於12月21日至28日假西九文化區戲曲中心大劇院公演，8天合共演出11場。阿姐和家英哥昨日便配上紅色情侶頸巾「襯到絕」出席記者會，年屆75歲的家英哥透露有感體力不逮，將來會減少做「武生」。

阿姐在台上表示：「福陞粵劇團原定本年2月演出，無奈因疫情下取消，幸而疫情見緩和，趁仍有心有力，心願是每年做一次粵劇，將劇本重新演繹，好在家英哥一直都支持。」阿姐指《英雄叛國》是改編自沙士比亞名著，兩位主角也是反派充滿男性魅力，故事講權力鬥爭，故跟家英哥要求參演該劇的演員除了主角、待女角色為女性外，所有人物都是全男班，要好有陽光味，自己繼多年後也想重新扮演夫人角色。而家英哥所演角色人物要好有體力和魄力，不少跑圓台場口，少一點魄力也不行，趁他仍有心有力便再做一次，阿姐又爆家英哥剛演出完《穆桂英大破洪州》，「他說不想再演這個，自認得返三成功力不想再演武打戲，其實他客氣而已。」

阿姐又指1983年跟林家聲（聲哥）合演《天仙配》，也是她首次踏足粵劇台板，當年很賣座令她留下美好憶，可惜跟聲哥合作一次之後，便各自走不同的路。阿姐：「其後梁兆明的出現，覺得他極有聲哥影子，望住他差點唱不出來，我最初都擔心大家年紀相差30年，我怎去扮演一個16歲仙女，後來見到一篇文章形容我和梁兆明配搭猶如一對美麗『婆孫配』，估不到我仍散發出少女味，正好給予我莫大鼓勵。」

家英哥透露在《天仙配》會客串丑生扮演土地公公，為了這次演出要跑步及踢足球練氣，阿姐就爆老公前晚演出《穆桂英大破洪州》後腿部抽筋。家英哥謂：「我抽筋到朝早六點鐘，一路摔藥酒和用按摩機，因跑圓台好密，又好耐無演戲，做埋這套戲便會減少做武場戲，免得自己太過辛苦。」