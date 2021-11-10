城城表示首次參與大型畫展，而他跟Simon是十多年好友，知道對方在香港舉辦大型展覽都戥他開心。近日愛上書法的城城又說：「自己好勤力練習， 好多時都有問Simon意見，放假嘅時候都會同佢一齊畫畫，喺佢身上偷師，大家好夾，一齊創作藝術好好玩。（有興趣畫畫？ ）藝術好多方面，書法同畫畫都係共通，我自己都好鍾意西洋畫，用喜歡嘅角度去嘗試，不過我只係for fun，令自己可以修心。」問到可會帶同太太方媛及兩位女兒來欣賞畫展？城城說：「最近小朋友病咗，唔好啦！人流太多，等佢哋好返先再帶佢哋嚟，Simon成日都叫我帶囡囡跟佢學畫畫。」

●郭富城與馬興文交情甚深。

●郭柏妍表示從陳豪身上學到好多東西。

●何艷娟約滿TVB，會先休息一下。

香港文匯報訊（記者 梁靜儀）郭富城（城城）、郭柏妍及何艷娟等前晚出席藝術家馬興文（Simon Ma）的畫展活動，跟Simon認識多年的城城更送上「龍馬」及「興文」的兩幅字畫給對方，而二人合作的畫作亦有展出。

城城表示首次參與大型畫展，而他跟Simon是十多年好友，知道對方在香港舉辦大型展覽都戥他開心。近日愛上書法的城城又說：「自己好勤力練習， 好多時都有問Simon意見，放假嘅時候都會同佢一齊畫畫，喺佢身上偷師，大家好夾，一齊創作藝術好好玩。（有興趣畫畫？ ）藝術好多方面，書法同畫畫都係共通，我自己都好鍾意西洋畫，用喜歡嘅角度去嘗試，不過我只係for fun，令自己可以修心。」問到可會帶同太太方媛及兩位女兒來欣賞畫展？城城說：「最近小朋友病咗，唔好啦！人流太多，等佢哋好返先再帶佢哋嚟，Simon成日都叫我帶囡囡跟佢學畫畫。」

郭柏妍想跟陳豪演情侶

郭柏妍表示本身有畫畫，多是畫人像，但因要拍劇而少了時間畫畫，都有年多沒執起畫筆了。問到會否沒有時間跟緋聞男友吳卓衡拍拖？她說：「工作為先，我哋係好朋友，好同事， 雖然公司搵我哋做情侶。」早前有份拍攝《白色強人II》的她表示劇中與陳豪有對手戲，她笑稱陳豪在戲內是醫生醫治她，但在戲外是老師，會教她面對鏡頭，從對方身上學到不少東西，亦希望將來有機會跟對方演情侶。

前港姐何艷娟早前約滿TVB，她表示暫時會休息幾個月或半年，現時會多做慈善工作，亦重拾彈琴及畫畫的樂趣，她表示6歲已開始學畫畫，最近都捐過幾幅作品作慈善義賣。 問到可有收藏名畫？她表示比較少。問到可會重返TVB拍劇，她說：「唞吓先！但暫時想學吓唔同嘅嘢，因為人生有太多嘢要學，我同《愛回家·開心速遞》啲演員有聯絡，大家見面後令我有家嘅感覺，都有興趣拍劇。」