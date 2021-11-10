今明兩周的國際賽期將會上演最後兩輪世界盃歐洲區外圍賽較量，仍屈居小組次席的西班牙與葡萄牙以至榜首位置難言穩陣的意大利和荷蘭隊，最終能否登上直接進軍明年決賽周的直通車，還看他們的後勁發揮如何。至於南美洲區世盃外圍賽（世盃外），巴西與阿根廷俱大幅領先身後球隊穩居積分榜前兩名，假如本輪國際賽期可除去爭出線路上的強敵，將可減輕下周雙雄正面交鋒的壓力。 ●香港文匯報記者 梁志達

●莫拉達要助西班牙破關爭分。 法新社

●雲積迪克的狀態好壞，將左右荷蘭隊防線的穩定性。 法新社

●葡萄牙攻擊中場貝拿度施華，期望能將近來在曼城的好表現帶到國家隊。 美聯社

意荷葡分迎榜首對決 西班牙出線形勢兇險

今明兩周的國際賽期將會上演最後兩輪世界盃歐洲區外圍賽較量，仍屈居小組次席的西班牙與葡萄牙以至榜首位置難言穩陣的意大利和荷蘭隊，最終能否登上直接進軍明年決賽周的直通車，還看他們的後勁發揮如何。至於南美洲區世盃外圍賽（世盃外），巴西與阿根廷俱大幅領先身後球隊穩居積分榜前兩名，假如本輪國際賽期可除去爭出線路上的強敵，將可減輕下周雙雄正面交鋒的壓力。 ●香港文匯報記者 梁志達

世盃外歐洲區10組中J組的德國與F組的丹麥已穩奪小組首名，直接出線決賽周；而已確定至少可取得第2名附加賽資格的，則有A組塞爾維亞與葡萄牙、C組意大利與瑞典、D組法國、H組俄羅斯與克羅地亞；至於傳統豪門中現時僅得葡萄牙和B組的西班牙非居榜首。

B組次名的西班牙出線形勢暗湧最多，周五凌晨（為本港時間，下同）作客對陣排名第3晉級未絕望的希臘，下周一主場更要火拚暫以2分優勢領跑的北歐勁旅瑞典，由於瑞典來仗對陣已出局的格魯吉亞3分在握，「狂牛兵團」若要避免踢附加賽增加出局危機，最後一輪硬撼瑞典相信勢必是非勝不可的一戰。

葡萄牙形勢較西班牙佳，畢竟A組多葡足1分領跑的塞爾維亞只得下周一最後一輪未踢，更是要作客葡萄牙。葡足則還有兩輪在手，周五作客對倒數第二位的愛爾蘭很大機會可全取3分奪走塞軍的「一哥」位置，即使和波也可憑得失球差壓過塞爾維亞登上榜首，這樣最後一場對塞爾維亞的榜首戰依然可不敗即出線。

應屆歐洲國家盃王者意大利周五將在主場與同分的瑞士展開生死對決，得失球差較佳暫守頭名的意軍，要忘卻上月歐洲國家聯賽4強37場不敗身遭破的失意，擊敗或戰和瑞士已足夠確保榜首的主動權。領跑G組的荷蘭亦有主場對挪威的榜首戰於下周三等着他們，但只要14日作客黑山發揮正常袋走3分，「橙衣兵團」最後一輪不輸給挪威已可鎖定決賽周入場券。

英格蘭 法國 比利時首名在望

法國與英格蘭都是領先排名身後的球隊3分，分別穩居D組和I組第1位。英格蘭周六主場對阿爾巴尼亞及下周二作客「魚腩球隊」聖馬力諾勢可連取6分登上決賽周直通車，而法國隊接下來周日迎戰哈薩克和周三作客芬蘭相信亦不難連勝過關。至於E組的比利時周日只要戰勝排尾二的愛沙尼亞，便可提前鎖定首名。

南美雙雄交鋒前誓先除強敵

南美洲區方面是前四名可直接出線決賽周，現時還有6至7輪未踢。巴西與阿根廷分別積31分及25分佔據了前兩名，大幅領先17分排第3的厄瓜多爾及同積16分的哥倫比亞與烏拉圭。周五巴西主場對哥倫比亞，周六阿根廷作客烏拉圭，雙雄都有望解除爭出線路上的強敵，有助減輕下周三巴阿正面交鋒的爭分壓力。