紐卡素獲沙特阿拉伯公共投資基金收購，球迷都憧憬「喜鵲」在石油資本打造下，未來可躍居媲美曼城與巴黎聖日耳門的豪門行列。新老闆入主後即炒掉領軍績差的布魯士，原本希望邀得「歐霸盃之王」艾馬利接手，但後者決定留效維拉利爾。經過約一星期物色新人選，球會昨天任命由艾迪賀維接掌教鞭，簽約至2024年夏季。這位43歲本土教練之前只執教過般尼和般尼茅夫，2012年至2020年重回母隊「般茅」領軍，但球隊在他任內只是在英超積分榜中下游浮沉，去年護級失敗後賀維引咎辭職。今番接手紐卡素料將獲新老闆泵水增兵，英國《太陽報》稱他已在轉會市場瞄準曼聯不受重用的中場連格與雲迪碧克、阿士東維拉中堅泰朗明斯，還有拜仁慕尼黑守將歷卡斯蘇尼與皇家馬德里中場老兵卻奧斯兩員德國國腳。

●艾迪賀維肩負起重建紐卡素的任務。 路透社

●連格在曼聯未獲足夠的正選機會。 路透社

香港文匯報訊（記者 梁志達） 紐卡素在新老闆入主後手起刀落炒了前任領隊布魯士，昨天終於宣布由曾執教般尼茅夫多年的艾迪賀維接過兵符，帶領「喜鵲」重建力爭佳績。

紐卡素獲沙特阿拉伯公共投資基金收購，球迷都憧憬「喜鵲」在石油資本打造下，未來可躍居媲美曼城與巴黎聖日耳門的豪門行列。新老闆入主後即炒掉領軍績差的布魯士，原本希望邀得「歐霸盃之王」艾馬利接手，但後者決定留效維拉利爾。經過約一星期物色新人選，球會昨天任命由艾迪賀維接掌教鞭，簽約至2024年夏季。這位43歲本土教練之前只執教過般尼和般尼茅夫，2012年至2020年重回母隊「般茅」領軍，但球隊在他任內只是在英超積分榜中下游浮沉，去年護級失敗後賀維引咎辭職。今番接手紐卡素料將獲新老闆泵水增兵，英國《太陽報》稱他已在轉會市場瞄準曼聯不受重用的中場連格與雲迪碧克、阿士東維拉中堅泰朗明斯，還有拜仁慕尼黑守將歷卡斯蘇尼與皇家馬德里中場老兵卻奧斯兩員德國國腳。

曼聯危機蘇帥照度假 里奧勸退

英超今季踢了11輪已有屈福特、熱刺、諾域治、維拉與紐卡素易帥，但蘇斯克查仍未因曼聯績差而下台，這位曼聯名宿日前更被拍到滿面笑容與家人拿行李準備回挪威度假的照片，似乎對球會的危機和帥位並不憂心。近日一些支持蘇帥的曼聯名宿亦開始轉口風，里奧費迪南日前甚至在一檔網上節目出言勸退，「是時候交棒給別人了。」