受新冠疫情等因素影響，中國隊11月主場對陣阿曼和澳洲的兩場比賽調整至沙迦舉行。今年中國隊在沙迦4戰全勝，武磊在這4場比賽中都取得了入球。「有球迷助威的話，會給我們帶來很多幫助，（失去主場）非常遺憾，但現在已經來到了沙迦，我們的想法就是打好接下來的兩場比賽。沙迦對我們來說也算是福地了。」武磊表示。

● 武磊（右）已展開操練。 新華社

● 國足（紅衫）在沙迦作賽表現不俗，今年6月曾擊敗敘利亞。 新華社

阿聯酋當地時間8日凌晨2點，武磊從西班牙抵達沙迦與中國男足國家隊會合。雖然旅途勞頓，但武磊當晚就參加了球隊合練，備戰11日與阿曼隊的世預賽12強賽。武磊在採訪中表示，沙迦是中國男足的福地，希望能夠取得入球並幫助球隊取得勝利。

受新冠疫情等因素影響，中國隊11月主場對陣阿曼和澳洲的兩場比賽調整至沙迦舉行。今年中國隊在沙迦4戰全勝，武磊在這4場比賽中都取得了入球。「有球迷助威的話，會給我們帶來很多幫助，（失去主場）非常遺憾，但現在已經來到了沙迦，我們的想法就是打好接下來的兩場比賽。沙迦對我們來說也算是福地了。」武磊表示。

除了在西甲効力的武磊外，中國隊其他球員都經歷了近3個月的封閉集訓。武磊對隊友們的壓力表示理解：「非常理解他們，前一段時間大家的壓力都非常大，在同樣的環境下待的時間太長了。我回到球隊後感覺大家的心態還不錯。踢球這麼多年，相信大家都能很好地面對（外界的壓力），首先是要做好我們自己的事情。」

目前中國隊1勝3負排名小組第5位，想要保留出線希望，下一輪與阿曼的比賽至關重要。武磊表示，現在球隊不會去計算積分形勢。「不管是面對任何對手，每場比賽都要爭取勝利。我希望用入球幫助球隊取得勝利，對於球隊來說勝利是最重要的。」 ●新華社