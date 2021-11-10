●九龍建業鄭子宏（左一）、陳淑芳（左二），樂家跑會創辨人姚潔貞（左三）及陳家豪（右）一同參觀海茵莊園示範單位。

香港文匯報訊（記者 梁悅琴）啟德MONACO ONE昨日再加價加推170伙。會德豐地產常務董事黃光耀表示，今批單位涵蓋一房至三房，單位面積319至671方呎，平均呎價28,181元，扣除最高12%折扣，折實價757.2萬至1,733.3萬元，折實平均呎價24,801元，撇除景觀及樓層因素，是次加推加價0.3%。

本周六首輪銷售342伙

他指，連同早前公布的價單1號及2號，該盤已推出合共368伙，佔項目可發售單位約75%，折實價756.8萬至1,733.3萬元，折實平均呎價25,510元。該盤落實於本周六發售342伙，其中1伙特色單位招標發售。公開發售的341伙，折實價756.8萬至1,733.3萬元，折實平均呎價24,359元，折實價計可套現約34.9億元。他稱項目累收逾3,000票，有信心挑戰啟德區內新高。

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘說，本周末首輪銷售安排，分A及B組，A1組需購2伙以上 ，A2組可購2房梗廚或3房，B組可購1至2伙，本周五下午6時截票，之後進行抽籤。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，入票客源中主要為九龍東，佔約50%；其餘港島及新界區各佔約25%；有約20%為集團區內項目的向隅客或業主；約70%為自用，鍾情兩房及三房單位；約30%為投資客，鍾情一房單位。

海茵莊園研增付款優惠

另一方面，九龍建業（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，將軍澳海茵莊園正部署短期內展開第三輪銷售，並研究在付款辦法上新增優惠。她指出，海茵莊園自10月底開售以來，截至前晚累售413伙，套現約25億元，買家以年輕人為主，佔逾九成。

面對近日多個新盤登場，她指海茵莊園樓價銀碼細，針對準備上車的年輕人，不擔心被分薄客源。又指項目會所設施設有緩跑徑，早前該盤亦與樂家跑會合作「賞·跑 TKO」慈善跑(網上)，並撥款支持樂家跑會為基層青少年提供跑步訓練。

逸瓏灣8呎價創新高

另外，信和置業旗下大埔白石角逸瓏灣8以4,039.33萬元售出連天台特色戶，呎價26,822元，創項目呎價新高。單位為1座19樓B室，面積1,506方呎，連1,217方呎天台，四房兩套連工人房。

信置及華置旗下觀塘凱滙將於下周六(20日)發售134個車位予所有業主，售價介乎265萬至299萬元，車位均配備充電裝置，準買家可即日起至下周二（16日）到凱滙觀塘售樓處登記。