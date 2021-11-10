●恒指欠缺動力，昨日僅漲49.36點或0.2%。中通社

香港文匯報訊（記者 周紹基）內房股債務問題近期一直困擾大市，當中恒大(3333)甩賣資產未有進展，風暴並燒至佳兆業（1638）、富力（2777）及世茂(0813)，令投資者憂慮。隔夜美股再創收市新高，昨日港股盤中雖曾倒跌，但午後重拾升軌，最終反覆收升49點報24,813點。市場觀望騰訊（0700）今日季績表現，港股成交顯著縮減至987億元，創逾半年低。科指收6,221點，升0.5%；國指微升0.1%，收報8,806點。

內房股繼續困擾大市

招銀國際策略師蘇沛豐指出，內房股會繼續困擾着大市，也導致近日市場的投資氣氛不積極，昨日大市成交更不足1,000億元，創逾半年新低。但他認為恒指目前再跌的空間相對有限，若果沒有新的負面消息出現，例如即將公布業績的騰訊(0700)財務表現遠差市場預期，或者內地又再加強監管力度，則恒指在24,600點應有相當大的支持。

恒大沽恒騰套現「續命」

恒大近日正密密透過沽售恒騰(0136)套現「續命」。港交所資料顯示，恒大昨日再減持恒騰股份，套現逾4億元，持股比例由22.98%進一步降至20.82%。連同上周兩度減持，恒大在3個交易日內，已沽出部分恒騰股份套現逾11億元，市場料所得資金用於償還已於上月到期的多批境外美元債券。然而，有外電報道指，恒大債券續陷違約邊緣，旗下一批上周六到期的美元債，有部分投資者未獲收到利息。

恒大昨微升0.9%，恒騰更升近5%。不過其他內房股仍普遍受壓，世茂(0813)跌7%，富力(2777)跌5.2%，碧桂園(2007)跌近5%。

市場關注騰訊的季績，該股接近平收。本周四公布季績的還有中芯(0981)及華虹(1347)，兩股齊高收4%。阿里巴巴(9988)及美團(3690)好淡爭持，兩股都要微跌。舜宇(2382)手機鏡頭出貨量按月跌13.2%，按年更跌27.8%，該股跌2%。恒大汽車(0708)昨升4%，因其下產品恒馳5 LX現身內地工信部新產品目錄，該股最多曾升16%，但午後股價升幅大幅收窄。

生物股急彈 藥明升一成

日前急挫的生物股急彈，開拓藥業(9939)彈升22.4%，半新股微創機器人(2252)再創新高，全日急升兩成，並帶動微創醫療(0853)彈4.5%。藍籌股藥明(2269)也急彈一成收市，是最佳表現藍籌，藥明康德(2359)亦彈4.3%。