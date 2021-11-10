據路透社昨日報道，國務院智庫－國務院發展研究中心昨與多家房企和銀行在深圳舉行了會議，與會者包括萬科(000002.SZ)、佳兆業、平安銀行(000001.SZ)、中信銀行(0998.HK)、建設銀行(0939.HK)以及中鐵信託。佳兆業在會上承認現金流非常緊張，信貸評級機構不斷下調其評級，銀行亦因而進一步停貸抽貸，企業遇到很大困難。

佳兆業承認現金流非常緊張，希望多家銀行適當延長其貸款。 資料圖片

債務危機下內房股表現疲軟

內房債務危機持續，消息指出，內地再對內房債務情況摸底，國務院發展研究中心（下稱「國研中心」）昨與多家房企及銀行在深圳舉行會議，中國銀行間市場交易商協會昨日亦與房企代表舉行座談會。其中，近期陷入債務漩渦的佳兆業(1638.HK)在國研中心的會議上承認現金流非常緊張，表示要求多家銀行適當延長貸款，又呼籲國企透過項目收購與戰略投資，協助民企改善流動性。國際評級機構惠譽則在不足兩周內將佳兆業的信用評級連降四級，最新由「CCC+」降至「CCC-」。「CCC-」代表為「極高風險」。 ●香港文匯報記者 岑健樂

據路透社昨日報道，國務院智庫－國務院發展研究中心昨與多家房企和銀行在深圳舉行了會議，與會者包括萬科(000002.SZ)、佳兆業、平安銀行(000001.SZ)、中信銀行(0998.HK)、建設銀行(0939.HK)以及中鐵信託。佳兆業在會上承認現金流非常緊張，信貸評級機構不斷下調其評級，銀行亦因而進一步停貸抽貸，企業遇到很大困難。

籲國企購項目助改善流動性

佳兆業表示要求多家銀行適當延長貸款，亦呼籲國企透過項目收購與戰略投資，以協助民企改善流動性，又表示試圖向投資者、工人及供應商付款之際，需要外部協助。報道續指，萬科在會上提到自身財務穩健，又認為政策要穩定，避免系統風險、擠兌及斷裂。

集團總體資產價值大於負債

佳兆業早前發表聲明，表示基於新冠疫情帶來的公共安全考慮，取消原定今日(10日)召開的投資者代表見面會。佳兆業請各投資者不要前往佳兆業辦公場所聚集，如有訴求可與客戶經理溝通，由客戶經理收集並反饋公司。佳兆業表示集團總體資產價值大於負債，有足夠可供處理的優質資產，為投資者提供財富產品的後續兌付。集團懇請投資者給予集團多一點時間和耐心。集團將堅決履行社會責任，妥善解決兌付問題，盡快完善兌付方案，及時向各投資者公布。

多家房企擬銀行間發債融資

多家內媒昨報道，中國銀行間市場交易商協會昨日也與房地產企業代表舉行座談會，有出席會議的人士指，招商蛇口、保利發展、碧桂園(2007.HK)、龍湖集團(0960.HK)等多家房企近期計劃在銀行間市場註冊發行債務融資工具。

佳兆業遭惠譽兩周內連降四級

另一方面，評級機構惠譽宣布，下調佳兆業長期發行人違約評級，以及優先無抵押債務評級，由「CCC+」降兩級至「CCC-」。「CCC-」代表為「極高風險」。惠譽於10月27日才下調佳兆業評級兩級，換言之，佳兆業在不足兩周時間內，已經被惠譽連降四級。

惠譽表示，佳兆業由於流動性緊張以及未披露的理財產品負債，信用風險很高。最近合同銷售額下降削弱了其償還短期債務的能力，因為此類資金所得是「其流動性的關鍵來源」。此外，在理財產品對境內投資者兌付逾期後，佳兆業的流動性問題「加劇」。據彭博整理的數據，佳兆業未償還上市債券及貸款總計785億元人民幣。

佳兆業自上周五開市前停牌，昨日繼續停牌。內房債務危機持續，其他內房股股價亦普遍受壓，其中世茂集團 (0813.HK)挫7.04%、富力地產(2777.HK)跌5.25%，碧桂園亦跌近5%。