香港文匯報訊（記者 馬翠媚）更多內房企捲入債務風波，市場憂慮一旦危機爆發或引起骨牌效應，為金融機構增添風險。市傳金管局近期向銀行高層預告，稍後將要求銀行就內房企業風險敞口作出更詳盡披露，包括就借貸及授信金額等提交深度分析及匯報。雖然內房債務問題備受關注，但港府官員、滙豐、渣打等近期紛紛表態指港銀涉內房貸款風險可控。

金管局：港銀信貸風險可控

有本地媒體引述消息指，金管局過去兩個月，曾向本地銀行以口頭查詢部分內房企業情況，了解銀行若參與借貸、以及有私銀大客等投資相關公司債券，銀行操守是否合規，風險管理措施有否定期複檢等。傳金管局稍後將要求銀行就內房企業風險敞口作出更詳盡披露，預料會就借貸及授信金額、相關資產佔比、財資業務部門相關投資證券持倉等情況，提交深度分析及匯報。

金管局發言人回覆時表示，局方與銀行業界保持定期溝通，但不評論溝通的具體內容或個別個案，當局一直密切監察銀行業的信貸風險，認為香港銀行體系穩健，信貸風險可控，未來將繼續留意事態發展。另外，消息指本港銀行目前尚未收到金管局發出有關匯報通知，但銀行內部已做好填報準備。

林鄭：港銀行體系十分穩健

特首林鄭月娥昨表示，不評論金管局工作，但肯定港銀行體系十分穩健，又指觀乎流動性及其他標準，本港遠高於國際水平，她確信本港銀行體系能夠繼續支持服務香港經濟。

證監會行政總裁歐達禮早前表示，因應近期內房事件，較早前已對持牌金融機構進行頻密的壓測，包括了解金融機構資產負債表及風險管理狀況，整體而言，至今未見事件對本港造成系統性風險。

除了一眾政府官員外，不少外資機構亦認為港銀涉內房貸款風險可控。其中渣打管理層在本月初的業績會上亦指，未見該行在內房行業的相關敞口出現大問題，而在集團全球總值逾3,000億美元資產中，房地產貸款只佔約6%，當中內房貸款只佔約40億美元，故認為有關風險可控。

滙控管理層在上月業績會亦披露，對中國房地產企業有約196億美元風險敞口，但截至9月底止，並沒有任何對觸及「三條紅線」的內房直接信貸風險承擔，集團在內地只貸款予一線城市的地產項目，又指即使內房行業面對調整，該行在內房風險仍可控。

港銀對內地相關貸款佔比降

根據金管局在9月底發表的「貨幣與金融穩定情況半年度報告」顯示，截至6月底，本港銀行內地相關貸款為4.881萬億港元，按年增加1.9%，佔資產總額16.3%，相較去年同期佔比17.2%稍為下降，而內地相關貸款的總特定分類貸款比率僅為0.84%。