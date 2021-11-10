香港文匯報訊 已持有奧園健康（3662）6%以上股權的投資管理公司無極資本，昨向奧園健康董事會及股東發出公開信，指奧園健康的價值被大幅低估，希望公司若出售資產要有透明的競爭招標，並恰當地反映業務的真實價值。

中國奧園（3883）上周四表示，旗下奧園健康正與若干獨立第三方可能出售提供物業管理及其他相關服務的若干附屬公司權益進行初步討論，但尚未訂立任何條款或具體協議。

若出售資產需透明競爭招標

外電昨引述無極資本發言人表示，公司自約一年前起開始買入奧園健康股份，且在近幾個星期不斷增持，現時其已為奧園健康第二大單一股東。發言人說，「（將公司）『拆骨』的話，我們接受不到。」他表示，「奧園健康是好的資產，（倘出售）希望是出售公司，而非賣資產。」

無極資本公開信稱，支持奧園健康董事會為恢復業務真實價值而採取的行動，相信展開透明的競爭招標是公司發展的最佳方向，有望藉此充分展現業務的內在價值。

股價累瀉巨 市盈率遠低同業

無極資本表示，過去12個月，奧園健康股價下跌42.3%，遠遜於物業管理同業3.9%的平均正回報。在可比交易倍數的基礎上，公司與同業之間也存在巨大差距。例如，截至今年11月5日，奧園健康20-21財政年度的市盈率為5.2倍，而其同業20-21財政年度的平均市盈率則為27.3倍。

發言人指，希望奧園健康就出售作出一個好的決定，除了交易過程應透明，亦應該是價高者得。「因為內地地產公司經常進行一些關連交易，這方面我們都有些憂慮。」他表示，如奧園健康是以公司整體出售，交易市盈率最少應有10倍，每股價值應達6.5元以上。

奧園健康昨收報2.93元，升5%。