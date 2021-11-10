有轉型新能源概念的中國電力(2380)，股價近日主要在3.71元至4.15元的區間內上落，該股昨以近高位的4.12元報收，升0.27元或7.01%，因現價已逼近橫行區頂部阻力，在市場看好其未來轉型新能源電力企業的前景下，料其後市不難續有高位可見。

張 怡

有轉型新能源概念的中國電力(2380)，股價近日主要在3.71元至4.15元的區間內上落，該股昨以近高位的4.12元報收，升0.27元或7.01%，因現價已逼近橫行區頂部阻力，在市場看好其未來轉型新能源電力企業的前景下，料其後市不難續有高位可見。

中國電力早前制定未來發展戰略計劃及目標，從傳統發電企業轉型為綠色低碳能源供應商，預期到本年底，清潔能源裝機佔比爭取接近60%。集團指出，目標到2023年底，清潔能源裝機佔比超過70%、清潔能源收入佔比超過50%，而綜合智慧能源收入佔比超過15%，落地的戰略大客戶與戰略合作市縣區超過100個。

集團長遠的轉型目標是，到2030年，預期境內清潔能源裝機對境內總裝機佔比超過95%，綜合智慧能源收入佔比超過50%，落地的戰略大客戶與戰略合作市縣區超過1,000個，境外能源電力裝機100%為清潔低碳能源資產、綠電交通、儲能和氫能等。

營運數據方面，集團及其附屬公司截至2021年9月30日止九個月的合併總售電量為7,574.75萬兆瓦時，較去年同期增加17.3%。其中，燃煤發電按年升21.1%至4,678.9萬兆瓦時，天然氣發電更按年急增11.6倍至85.97萬兆瓦時。而主要聯營公司或合營公司的發電廠的合併售電量為1,793.54萬兆瓦時，按年升36.7%。單計第三季，集團及其附屬公司合併總售電量為2,630.6萬兆瓦時，按年升7%。主要聯營公司或合營公司的發電廠的合併售電量為630.44萬兆瓦時，按年升17.3%。

中國電力營運表現符合預期，轉型前景也樂觀。若該股短期突破4.15元高位阻力，下一個目標將上移至52周高位的4.47元，惟失守20天線支持的3.82元則止蝕。

美團博彈 看好吼購輪25966

美團(3690)昨走低至270.4元報收，小跌0.3%，為連續3日下跌。若看好該股後市反彈行情，可留意美團滙豐購輪(25966)。25966昨收0.193元，其於明年2月21日最後買賣，行使價為299.08元，兌換率為0.01，現時溢價17.74%，引伸波幅51.28%，實際槓桿5.78倍。

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