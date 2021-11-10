興證國際

A股昨日風格持續切換，個股漲多跌少，賺錢效應較強。上證指數收盤報3,507點，漲0.24%；深證成指報14,572點，漲0.43%；創業板指報3,410點，漲0.88%。成交額連續第13個交易日突破萬億元(人民幣，下同)。北向資金淨流出21.16億元。

近期市場指數之間呈現分化態勢。以周線為例，上周滬指下跌1.57%，深成指上漲0.08%，而創業板指漲幅0.06%。與此同時，上證50跌幅2.01%。很明顯，滬指走勢較弱，而深成指表現搶眼。包括本周以來也是如此，深市繼續走強，而滬指整體仍是調整趨勢。對於市場的分化，尤其在弱勢時期，其實是比較正常的。而此次滬深兩市的分化，重點還在於周期股上，特別是政策打壓下周期股連續的調整對指數的拖累。而深市之所以堅挺，主要是科技等高景氣品質的走強，這其實也基本符合歷來季報之後市場的整體表現。

低估值品種值得關注

隨着兩市成交持續回升到萬億之上，市場結構性機會也在逐步加強，個股活躍度也是此起彼伏的。所以，當前重點的還是輕指數而重個股，尤其是對於風險偏好比較高的投資者來說，當前結構性行情並不缺乏機會，還可積極挖掘板塊輪動以及個股的機會。具體的機會方面，建議均衡配置下，可追蹤以下方向：一方面，低估值品種值得關注。無論是防守還是階段的估值回升需求，對於低估值品種來說，當前都相對安全，可尋求業績增長良好的品種，做適當的關注。

另一方面，此前超跌的科技股。季報行情之後，科技等成長股擺脫估值承壓，在不受到周期的影響下，整體回升的概率較大，可積極關注業績超預期的高景氣品種。此外，儘管估值出清未結束，但對於消費品來說，隨着提價周期的來臨以及資金的關注，階段性的反彈行情也是值得期待，盡量擇優選擇。

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