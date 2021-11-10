香港文匯報訊 （記者 章蘿蘭 上海報道） 在太陽能概念股和航天軍工等領漲下，滬深三大指數昨日集體收漲。截至收市，滬綜指報3,507點，漲8點或0.24%，重回3,500點；深成指報14,571點，漲63點或0.43%；創業板指站上3,400點，報3,409點，漲29點或0.88%。兩市共成交10,108元人民幣。
人民銀行發布消息稱，創設推出碳減排支持工具這一結構性貨幣政策工具，以穩步有序、精準直達方式，支持清潔能源、節能環保、碳減排技術等重點領域的發展，並撬動更多社會資金促進碳減排。
航天航空股領跑飆3%
A股太陽能概念股大幅跑贏，板塊漲2%，龍頭股表現突出，大燁智能漲20%，明冠新材升15%，仕淨科技、億利潔能、華銀電力、長源電力、晶科科技、粵電力A等升10%。
昨日A股上升的板塊中，軍工股升幅居前，航天航空板塊拉升3%。中信證券指出，「十四五」期間，軍工行業核心投資邏輯的切換，已經從前期的「主題投資」轉向「基本面驅動」為主導，預計2022年軍工行業的景氣度將向「十四五」的正常增速回歸，進入「新常態」，建議應選擇長賽道和高景氣方向，優先推薦航空發動機、軍隊信息化以及軍工新材料三個細分產業方向。
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