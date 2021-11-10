● 入職騰訊15年又尚未達到法定退休年齡的員工將可以自由選擇是否提前領取「退休大禮包」。 資料圖片

香港文匯報訊 (記者 莊程敏) 今年以來互聯網行業掀起「反職場內卷」潮，多家互聯網公司紛紛加強從業者勞動權益保護，為員工謀福利。 騰訊(0700.HK)繼上周推出員工「退休福利」後，昨宣布加碼推「職業里程碑」，員工入職5年可獲得「長期健康保障」；入職15年可獲「終身健康保障」以及「可自主提前解鎖長期服務回饋」；而到了法定退休階段的員工，根據此前披露的退休方案，除國家發放的社保養老金，還可同時享有由騰訊提供的定製紀念品、長期服務感謝金、退休榮譽金三項福利。

入職節點分六級 實物禮品激勵

新方案中，騰訊員工的「職業里程碑」將從原先的入職「1年、10年、20年」三個節點，升級為入職「1年、5年、10年、15年、20年、法定退休」六個節點，每個節點都能享受到不同的實物禮品或特色權益。由每隔10年改為每隔5年，使關懷方案的覆蓋範圍大幅度提升，新增的「5年、15年、法定退休」三個節點更側重於權益和榮譽。據悉，在原有的三個節點中，員工入職1年可領取寓意「啟航」的周年紀念冊；10年可領取寓意「十年有你，十分精彩」的鑽企鵝，以及「十年長期服務假」；入職20年可以領取寓意「時間和空間」的時光企鵝。

在新增福利中，「終身健康保障」是指在原5周年長期健康保障基礎上，另外再贈予入職15年員工一份終身健康保障的保險。而「可自主提前解鎖長期服務回饋」，則讓持續服務15年及以上的員工，當有了新的個人生涯規劃時可主動申請解鎖這份「長期服務回饋權益」，權益執行標準參照集團推出的「退休福利」。這意味着滿足入職15年又尚未達到法定退休年齡的員工將可以自由選擇是否提前領取「退休大禮包」。

退休榮譽金可選年限金或股權

至於「退休福利」，員工在法定退休時，除了國家發放的社保養老金，還可同時享有由公司提供的定製紀念品、長期服務感謝金、退休榮譽金三項福利。其中長期服務感謝金為6個月固定工資；退休榮譽金共有「服務年限金」和「50%的未解禁股票期權」兩個方案，體現為股權形式，員工可自選其一。