美元兌主要貨幣在周初大多處於窄幅爭持，市場人士在等待本周的美國通脹數據，以獲得一些關於利率走向的線索。美國將於周三公布消費者物價指數(CPI)，預計數據將顯示美國10月份消費者物價急漲。上周各國央行試圖回擊不斷上升的加息預期，導致歐元和英鎊一度回跌。

英皇金融集團 黃楚淇

美元兌主要貨幣在周初大多處於窄幅爭持，市場人士在等待本周的美國通脹數據，以獲得一些關於利率走向的線索。美國將於周三公布消費者物價指數(CPI)，預計數據將顯示美國10月份消費者物價急漲。上周各國央行試圖回擊不斷上升的加息預期，導致歐元和英鎊一度回跌。

美元兌瑞郎走勢，匯價於9月底升見至五個多月高位0.9368，其後則一直持續走跌，至上周二創兩個月低位0.9084，而技術圖表見RSI及隨機指數仍然呈現下跌，預料美元兌瑞郎短線仍有進一步下調壓力。當前一重要阻力在100天平均線0.9190，上周五已見向上受制於此指標，若短線亦未能上破，估計美元兌瑞郎又將續作下探。下一級支持參考0.90關口以至6月低位0.8924，進一步指向0.88水平。至於較大阻力位回看0.93及0.9350，較大阻力指向0.95水平。

澳元兌美元近日陷於窄幅盤整，在周一小幅走升後，周二又回吐漲幅，大宗商品價格下跌拖累，為商品貨幣帶來壓力。

澳元短線料回吐

市場預計澳洲央行從明年開始將有一連串加息。而從技術圖表所見，自11月3日以來，澳元一直在0.7359至0.7471美元的範圍內交投。

另外，當前的重要障礙將會是目前處於0.7560的250天平均線，剛在10月下旬已是連日止步於此指標下方，可留意在7月下旬後，澳元就一直未能返回此指標上方，故需慎防若在短線仍未能闖過，料澳元正醞釀着回吐壓力；而RSI及隨機指數亦已明顯走低，均反映着調整傾向。以自9月底以來的累計升幅計算，38.2%的回調幅度為0.7410，50%及61.8%的幅度為0.7360及0.7315水平。其後較大支撐參考8月20日低位0.7107。至於向上較大阻力料為0.7620以至0.7730水平。