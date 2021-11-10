大公文匯全媒體新聞中心推出全新醫療健康資訊節目《肥胡醫聊》，特邀香港醫院管理局前主席胡定旭教授做嘉賓主持，每集邀請業界知名專家、醫生，就市民關注的健康熱點、難點，圍繞常見病、高發病，進行專業、權威的健康科普。

新冠襲來，變種不斷，儘管新冠疫苗問世超過一年，這場世紀疫症仍令全球陷入抗疫膠着。《肥胡醫聊》第一集，我們請到政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇，就新冠疫苗的方方面面，進行一次全方位科普。疫苗第三針要不要打？打科興還是復必泰？何時才能放寬防疫措施、自由通關？袁國勇教授對這些熱點問題，都一一作出解答。

【走出疫境唯一出路：所有人打疫苗】

就接種疫苗後仍會被感染問題，袁國勇指出，打疫苗不等於不會被感染，疫苗保護力並非100%，但接種後被感染者病情會較輕微，傳染病毒的時間和數量都會比較低，對他人影響會變小。他指出，放眼英國或新加坡等地，雖然疫苗接種率高達85%，一旦防疫措施被放鬆，每日的感染率和死亡率就高居不下。這說明，打疫苗不再可說成是建立一個防止傳播的屏障，而主要目的是為了個人保護。

胡定旭（左）和袁國勇在大公文匯全媒體新聞中心全新節目中，為大家介紹打疫苗相關咨訊。（大公文匯全媒體記者 攝）

袁國勇認為，而今令香港和全世界走出疫情困局的方法，就是達到百分之百接種率。除了長期病患以及嚴重敏感者可以不打針，其他人士皆須接種，否則接種率持續低迷，香港在一兩年內都沒辦法對內地以及對世界恢復自由往來。他特別提到，香港是靠吸引外來投資的國際金融中心，如果長期不開關，人們會把投資目光轉到已開關的新加坡等地，會對香港造成嚴重打擊。同時，袁國勇提到，如果決定要面向國際通關，必須對高風險的外來人員進行集中隔離，並且每日檢測，追蹤行程。

今年以來，港府通過不同方式鼓勵市民積極接種，而目前香港疫苗接種人數持續走低。袁國勇認為，香港有必要考慮參考以色列，推出疫苗通行證，接種疫苗者才能上班、上學，進入指定公共場所，唯有如此才能有谷針效果。袁國勇在訪問中多次強調，香港應該做到99.9%的人接種疫苗，「要記得就是不打的話，永遠都要閉關自守。」

【鼓勵長者接種 不能讓老人院「穿咗窿」】

新冠疫苗接種開始後，坊間不斷有消息稱「長者接種疫苗之後去世」，導致長者害怕接種疫苗。袁國勇表示，老人可能因為年紀大，自身有心血管疾病，去世未必因接種疫苗引起。政府應該盡早統計並提供每天長者離世數據供市民參考，以消除市民緊張情緒。

袁國勇多次強調，每一位長者接種疫苗，皆是對其他長者的負責。（政府新聞處）

袁國勇多次強調，除非是長期病患或者嚴重過敏作用者，否者長者一定要接種新冠疫苗。特別是老人院的老人，若有些人打，有些人不打，可能未打疫苗者感染後，傳染給其他人，令老人院裏「穿咗窿」，因此每一位長者接種疫苗，皆是對其他長者的負責。

【接種第三針效果顯著 「溝針」可互相補足】

香港開放合資格市民接種第三針疫苗，而坊間仍有不少人對接種第三針持觀望態度。對這些顧慮，袁國勇表示，過去我們接種的很多疫苗，比如小兒麻痺疫苗等，都需要打三針甚至超過三針，以獲得全面保障。新冠疫苗也不外乎如此。至於接種三針後是否還需要持續每年接種，袁國勇表示，這需要根據新冠病毒的變化，目前暫無明確研究表明是否需要每年接種。若最差情況，就需要類似流感疫苗一樣，每年都要打針。不過，袁國勇樂觀估計，基於目前新冠病毒變異情況，目前接種三針之後，兩到三年內不需要再接種，體內依然有有效抗體。

袁國勇表示，「溝針」並無任何安全風險（大公文匯全媒體記者 攝）

關於第三針要不要「溝針」的問題，袁國勇認為，目前研究表明，「溝針」並無任何安全風險。同時，根據港大孔繁毅教授的研究，若打了兩針科興再打第三針復必泰，產生的中和抗體數量較打三針科興的高，但無論是哪種疫苗，接種第三針後均增強防疫效果顯著。他以自己為例，建議已經打了兩針復必泰的人士，可以第三針打科興，加強效果之餘，還可以把復必泰留給打了兩針科興，需要打復必泰的人，一舉兩得，互相補足。

【闢謠：mRNA不會改變基因 不會影響生育】

對於疫苗副作用，特別是復必泰副作用問題，袁國勇介紹說，根據外國研究，接種第三針的副作用和第二針差不多，市民不需要太擔心。對於10至19歲的青少年，由於免疫力強，也不一定需要打第三針。關於每1萬人接種或有1例出現心肌炎問題，袁國勇根據自己團隊的研究成果，建議在給青少年接種復必泰時「抽針」或打大腿，以減低心肌炎出現風險。

至於坊間傳言接種使用mRNA技術的復必泰疫苗會影響人體基因以及生育等問題，袁國勇表示，這些是完全不對的。他指出，人的基因組成是DNA，RNA並不會進入到人體基因中，同時它在人體內存在的時間極短。他指出，無論是使用滅活技術的科興疫苗，還是復必泰疫苗，都是安全、可靠的，希望民眾用科學、客觀、冷靜的態度去看待防疫抗疫問題。

圖為幼教界示範接種噴鼻式流感疫苗（大公文匯全媒體資料圖）

【噴鼻式疫苗將「改變遊戲規則」】

談及香港大學研發的噴鼻式疫苗，袁國勇介紹，第一批疫苗臨床測試已經完成，證明噴鼻式疫苗很安全，現在正等第二批疫苗做第二期臨床測試，同時萬泰（生物）即將在菲律賓開始做第三期臨床測試。預計將來，在市民完成3針肌肉注射的疫苗後，可用噴鼻疫苗來加強鼻咽和咽喉的保護。他認為噴鼻式疫苗可以讓鼻咽和咽喉等部位產生消除性免疫，是「改變遊戲規則」的疫苗。

（攝製組：Yan、蘇婷、茜茜子、任青、Kelly / 撰文：趙嘉、蘇婷 ）