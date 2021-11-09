受防疫措施影響，兩地來往大大減少，不論工作、旅遊、家庭團聚等活動因而受阻，通關都成為市民現時最大的訴求，政府預計恢復通關初期，本港只限與廣東省地區互通，消息指，每日配額上限是1000人。雖然特首林鄭月娥日前表明希望明年二月可與內地較有規模地通關，可是有受訪市民寧可忍受入住的酒店隔離14天，亦不願繼續無了期等下去。

（大公文匯全媒體記者 馮沛賢）受防疫措施影響，香港與內地來往大大減少，工作、旅遊、家庭團聚等活動均受阻，通關成為市民現時最大的訴求。政府預計恢復通關初期，本港只限與廣東省地區互通，消息指，每日配額上限為1000人。雖然特首林鄭月娥日前表明，希望明年2月可與內地較有規模地通關，惟有受訪市民寧可忍受入住酒店隔離14天，亦不願繼續無了期等下去。

巴士站內雜草叢生，又放置雜物，不少設施生鏽，無人打理。大公文匯全媒體記者馮沛賢 攝

過去車水馬龍的落馬洲至皇崗過境穿梭巴士站，自疫情以後暫停服務，記者今日到現場視察，發現站內形同廢址，雜草叢生更長至1米之長。大公文匯全媒體記者馮沛賢 攝

接受訪問的居民林女士(化名)向記者表示，已先透過深圳市政府的「健康驛站」預約系統申請回內地，並同時預約隔離酒店，預定下星期出發。她表示，知道近日政府正爭取明年2月有規模通關，可是內地有文件急需辦理，雖然酒店需要隔離14天之久，亦只能忍受。「已經等了很久，不可以無了期的再等下去，澳門早前也因為再有確診而取消，而且消息指名額只有1000個，擔心到時申請不到，不如早點回去，再早點回來吧。」林女士說，當文件辦理完畢後，將透過「回港易」申請免檢疫回港。

受訪居民林女士等不及免檢疫通關，寧可忍受入住酒店隔離14日。大公文匯全媒體記者 攝

民建聯立法會議員劉國勳表示，受疫情的影響，不少港人都接近兩年未能返回內地，相信每日1000人的通關配額難以應付市民需求，預期屆時一開放申請將立即爆滿。他說，雖然初期名額較少，想要爭取更多配額，但明白現時的結果已經得來不易，希望是「好的開始」。他呼籲政府及市民切勿掉以輕心，加快做好準備工作，確保防疫的水平達至內地認可的標準，令通關安排可以如期實現。

劉國勳認為，每日1000人的通關配額難以應付市民需求，預期屆時一開放申請即「爆滿」。資料圖片

另外，政府早前指，由於跨境學童因人數太多，將不會包括在首階段通關群組內。劉國勳表示，以他服務的北區為例，區內不少學校有不少跨境學童，疫情以來，不單跨境學童的學習生活受影響，收生不足、學業問題亦令學校、家長承受極大壓力。他認為，隨着通關的協商工作有序進行，政府應同時為跨境學童做好安排，包括將其納入首階段通關優先群組，或安排專車上落、以「點對點」方式接送學生上學，以紓緩各方面對的困難。

盧偉國認為，應待局部通關施行後的實踐經驗，再決定跨境學童安排。資料圖片

經民聯主席、立法會議員盧偉國表示，本港與內地恢復通關採用分階段的方式，是務實的做法，他同意先限於廣東省地區，並施行配額制；從控制風險方面考慮，這也是較可行的第一階段通關方法。香港加強防疫與利用健康碼，是保證通關可繼續擴大的必要措施。至於跨境學童通關問題，盧偉國認為應待局部通關施行後的盧偉國認為應待局部通關施行後的實踐經驗，再來決定。

廣東省政協委員、粵港澳合作促進會副會長林至頴表示，疫情為粵港兩地批發及零售業務帶來衝擊，消費者消費習慣變化，市場疲弱，此時有限度通關予商務、恩恤等類別人士，可解決燃眉之急，同時平衡防疫抗疫成效。他說，初期採取嚴格熔斷要求，是可以理解，而1000個名額相對於兩地經貿往來需求雖十分有限，但見微知著，可見兩地政府通關的決心，亦是一個階段性的成果，相信對於業界來講是一劑強心針。他期望，農曆新年之前可增加通關配額，相信大部分有需求的販商和商戶，願意積極配合健康碼實名登記安排。

林至穎（右）期望，農曆新年之前可增加通關配額。資料圖片

目前2021立法會換屆選舉功能界別工程界的參選人有：盧偉國；批發及零售界的參選人有：邵家輝、林至穎；地區直選新界北參選人有：劉國勳、沈豪傑、張欣宇。