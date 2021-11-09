​2021年立法會換屆選舉提名期繼續，廉政公署今日（9日）採取執法行動，拘捕2名男子和1名女子，年齡介乎29歲至65歲，他們涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」。

​大公文匯全媒體報道：2021年立法會換屆選舉提名期繼續，廉政公署今日（9日）採取執法行動，拘捕2名男子和1名女子，年齡介乎29歲至65歲，他們涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」。

廉政公署拘捕3人，涉網上煽惑他人在立會選舉中投白票。中新社

廉署表示，3名被捕人士於互聯網轉載貼文呼籲市民在立法會選舉中投白票，行動中檢走數部手提電話，所有被捕人士已獲准保釋候查。調查仍在進行，不排除再有進一步執法行動。根據既定程序，廉署完成調查後，會將調查結果交予律政司徵詢法律意見，以決定是否作出檢控。

廉署提醒，立法會選舉提名期於10月30日展開，根據《條例》，由當日起直至投票日（即12月19日）被界定為是次選舉的「選舉期間」。《條例》訂明，「公開活動」包括向公眾作出的任何形式通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料。《條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。

廉署強調，必定會嚴正執法，打擊操控或破壞選舉的行為。任何人士干犯《條例》第27A條，一經定罪最高可判處監禁3年及罰款20萬元。市民應嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，共同維護選舉廉潔公平。