（香港文匯網記者 郭若溪 深圳報道）11月9日，深圳市交通運輸局發布《南山區綜合交通「十四五」規劃》，規劃透露，為完善港口樞紐口岸功能，提升對外交通輻射能力，南山將升級深圳灣口岸內外部交通設施與服務，實行合作查驗放行的通關新模式，爭取引入城際軌道，打造綜合交通樞紐。記者從有關方面獲悉，深圳灣口岸或將引入深莞增城際線路。

「十四五」期間，南山提出依託西麗高鐵新城和蛇口國際海洋城，建設港口和鐵路雙強樞紐。到2025年，實現灣區城市更加快速可達；到2035年，全面建成「安全、集約、智能、活力、綠色」的現代化綜合交通體系。

為加強對粵港澳大灣區的交通輻射，完善港口樞紐口岸功能，南山提出升級深圳灣口岸內外部交通設施與服務，爭取引入城際軌道，打造綜合交通樞紐。同時，統籌對外交通設施空間布局與交通銜接。主動謀劃與爭取港深連接線等對外通道，統籌高鐵、城際、地鐵、對外幹道等空間布局，複合高效利用有限空間資源。

深圳灣口岸地處粵港澳大灣區黃金入海口，與香港隔灣相通，是灣區面向香港的西部門戶和廣深港創新發展主軸的核心節點。記者從有關方面獲悉，深圳灣口岸擬引入深莞增城際線路，該線路北起廣州知識城，向南途徑增城（南）站、東莞到達前海，並通過與港深西部快軌的對接，實現直通香港機場，是粵港澳大灣區連接穗莞深及香港一條重要鐵路線。

目前，連通深圳灣口岸的地鐵13號線正在建設中。記者從深圳市交通局獲悉，佔地逾6.2萬平方米的深圳灣口岸公共交通樞紐工程項目計劃於2022年開工建設，約4年建設周期。項目主要建設內容包括公共交通樞紐樓主體、出入境平台連廊、樞紐配建匝道及人行天橋、樞紐智能化工程、其他配套工程等。其中，樞紐樓總建築面積約1.4萬多平方米，地上4層，地下3層；出入境平台連廊，建築面積3萬多平方米，地鐵13號線於樞紐樓地下自西北向東南斜穿通過。項目建設期間口岸正常開放。