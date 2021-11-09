位於埃及首都開羅的「福斯塔特製陶村」舉辦陶器展，通過埃及傳統陶器工藝品展示、陶器現場製作、陶器製作體驗等活動，向民眾和遊客宣傳埃及傳統陶器文化，並幫助制陶村產業發展，增加制陶人的收入。「福斯塔特製陶村」是目前埃及國內最大的傳統陶器製作地。
位於埃及首都開羅的「福斯塔特製陶村」舉辦陶器展，通過埃及傳統陶器工藝品展示、陶器現場製作、陶器製作體驗等活動，向民眾和遊客宣傳埃及傳統陶器文化，並幫助制陶村產業發展，增加制陶人的收入。「福斯塔特製陶村」是目前埃及國內最大的傳統陶器製作地。
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