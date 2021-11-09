11月6日，一位制陶手藝人在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上展示陶器製品。（新華社）
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11月6日，一位制陶手藝人在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上展示陶器製品。（新華社）

位於埃及首都開羅的「福斯塔特製陶村」舉辦陶器展，通過埃及傳統陶器工藝品展示、陶器現場製作、陶器製作體驗等活動，向民眾和遊客宣傳埃及傳統陶器文化，並幫助制陶村產業發展，增加制陶人的收入。「福斯塔特製陶村」是目前埃及國內最大的傳統陶器製作地。

11月6日，一位制陶手藝人在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上製作陶器。（新華社）
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11月6日，一位制陶手藝人在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上製作陶器。（新華社）

位於埃及首都開羅的「福斯塔特製陶村」舉辦陶器展，通過埃及傳統陶器工藝品展示、陶器現場製作、陶器製作體驗等活動，向民眾和遊客宣傳埃及傳統陶器文化，並幫助制陶村產業發展，增加制陶人的收入。「福斯塔特製陶村」是目前埃及國內最大的傳統陶器製作地。

11月6日，一位制陶手藝人在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上製作陶器。（新華社）
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11月6日，一位制陶手藝人在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上製作陶器。（新華社）

位於埃及首都開羅的「福斯塔特製陶村」舉辦陶器展，通過埃及傳統陶器工藝品展示、陶器現場製作、陶器製作體驗等活動，向民眾和遊客宣傳埃及傳統陶器文化，並幫助制陶村產業發展，增加制陶人的收入。「福斯塔特製陶村」是目前埃及國內最大的傳統陶器製作地。

11月6日，制陶手藝人在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上製作陶器。（新華社）
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11月6日，制陶手藝人在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上製作陶器。（新華社）

位於埃及首都開羅的「福斯塔特製陶村」舉辦陶器展，通過埃及傳統陶器工藝品展示、陶器現場製作、陶器製作體驗等活動，向民眾和遊客宣傳埃及傳統陶器文化，並幫助制陶村產業發展，增加制陶人的收入。「福斯塔特製陶村」是目前埃及國內最大的傳統陶器製作地。

11月6日，制陶手藝人在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上展示陶器鏤空技藝。（新華社）
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11月6日，制陶手藝人在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上展示陶器鏤空技藝。（新華社）

位於埃及首都開羅的「福斯塔特製陶村」舉辦陶器展，通過埃及傳統陶器工藝品展示、陶器現場製作、陶器製作體驗等活動，向民眾和遊客宣傳埃及傳統陶器文化，並幫助制陶村產業發展，增加制陶人的收入。「福斯塔特製陶村」是目前埃及國內最大的傳統陶器製作地。

11月6日，一位制陶手藝人在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上製作陶器。（新華社）
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11月6日，一位制陶手藝人在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上製作陶器。（新華社）

位於埃及首都開羅的「福斯塔特製陶村」舉辦陶器展，通過埃及傳統陶器工藝品展示、陶器現場製作、陶器製作體驗等活動，向民眾和遊客宣傳埃及傳統陶器文化，並幫助制陶村產業發展，增加制陶人的收入。「福斯塔特製陶村」是目前埃及國內最大的傳統陶器製作地。

11月6日，藝術家在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上表演舞蹈。（新華社）
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11月6日，藝術家在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上表演舞蹈。（新華社）

位於埃及首都開羅的「福斯塔特製陶村」舉辦陶器展，通過埃及傳統陶器工藝品展示、陶器現場製作、陶器製作體驗等活動，向民眾和遊客宣傳埃及傳統陶器文化，並幫助制陶村產業發展，增加制陶人的收入。「福斯塔特製陶村」是目前埃及國內最大的傳統陶器製作地。

這是11月6日在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上拍攝的上色陶器製品。（新華社）
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這是11月6日在埃及開羅制陶村舉辦的陶器展上拍攝的上色陶器製品。（新華社）

位於埃及首都開羅的「福斯塔特製陶村」舉辦陶器展，通過埃及傳統陶器工藝品展示、陶器現場製作、陶器製作體驗等活動，向民眾和遊客宣傳埃及傳統陶器文化，並幫助制陶村產業發展，增加制陶人的收入。「福斯塔特製陶村」是目前埃及國內最大的傳統陶器製作地。

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位於埃及首都開羅的「福斯塔特製陶村」舉辦陶器展，通過埃及傳統陶器工藝品展示、陶器現場製作、陶器製作體驗等活動，向民眾和遊客宣傳埃及傳統陶器文化，並幫助制陶村產業發展，增加制陶人的收入。「福斯塔特製陶村」是目前埃及國內最大的傳統陶器製作地。

責任編輯： 蔡洋子