教育部日前對政協《關於進一步落實青少年抑鬱症防治措施的提案》進行了答覆，其中明確將抑鬱症篩查納入學生健康體檢內容，建立學生心理健康檔案，評估學生心理健康狀況，對測評結果異常的學生給予重點關注。

教育部日前對政協《關於進一步落實青少年抑鬱症防治措施的提案》進行了答覆，其中明確將抑鬱症篩查納入學生健康體檢內容，建立學生心理健康檔案，評估學生心理健康狀況，對測評結果異常的學生給予重點關注。

教育部明確將抑鬱症篩查納入學生健康體檢內容。（新華社資料圖）

教育部介紹，對青少年進行預防抑鬱症教育是實施素質教育、促進青少年全面發展、保障青少年身心健康的一項重要工作。教育部將開展多形式的青少年預防抑鬱症教育。在試點地區各級黨委政府領導下，衞生健康、宣傳等部門加強協作，採用多種宣傳手段，利用影視、媒體等多種渠道，廣泛開展抑鬱症科普知識宣傳。

醫療衞生機構加大抑鬱症防治科普宣教力度，拍攝製作專業權威且通俗易懂的抑鬱防治科普宣傳片，普遍提升公眾對抑鬱症的認識，減少偏見與歧視。充分發揮專家隊伍作用，深入學校、企業、社區、機關等，開展抑鬱症相關公益講座。

在公共場所設立或播放抑鬱症公益宣傳廣告，各社區健康教育活動室(衞生服務中心)向居民提供科普宣傳資料。要求學校向學生提供諮詢檢測點的分布和聯繫方式等信息，引導學生主動尋求諮詢檢測服務等。

教育部強調，建立全過程青少年抑鬱症防治服務、評估體系。各級醫療衞生機構要規範、持續開展抑鬱症防治等相關知識培訓。加大對非精神專科醫院醫師的培訓，提高其識別抑鬱症的能力。各類體檢中心在體檢項目中納入情緒狀態評估，供體檢人員選用。各高中及高等院校均設置心理輔導(諮詢)室和心理健康教育課程，配備心理健康教育教師。