西安交通大學第一附屬醫院8日宣布，由該院與四川大學國家生物醫學材料工程技術研究中心、西安交通大學機械學院聯合研發的內地首款體外膜肺氧合設備（簡稱ECMO），日前在該院率先應用於臨床，成功救治了兩名危重心血管病患者。

（香港文匯網記者 李陽波 西安報道）「國產ECMO成功應用於臨床，是真正造福百姓健康的突破性成果……」西安交通大學第一附屬醫院8日宣布，由該院與四川大學國家生物醫學材料工程技術研究中心、西安交通大學機械學院聯合研發的內地首款體外膜肺氧合設備（以下簡稱ECMO），日前在該院率先應用於臨床，成功救治了兩名危重心血管病患者。西安交大一附院表示，此次國產ECMO在內地醫院成功應用於臨床，不僅打破了國外產品在這一領域的壟斷，實現了國產重大醫療器械自主化研製的突破，同時也破解了心血管危重症患者救治的「卡脖子」難題。

國產ECMO在內地率先應用於臨床。（受訪者供圖）

成功救治兩名危重患者效果良好

ECMO，中文名稱為體外膜肺氧合， 可應用於嚴重急慢性心功能衰竭及嚴重急慢性呼吸衰竭患者急救。2020年初新冠肺炎疫情發生以來，ECMO逐漸為公眾所熟知，它是嚴重心肺功能衰竭患者與死神抗爭的有力武器，在抗疫中發揮了巨大作用，被稱為是生命的最後一道防線。

此次國產ECMO臨床成功救治的患者A先生，經CTA診斷為A型主動脈夾層入院，經與患者家屬溝通，給予患者行VV-ECMO（靜脈到靜脈）治療，術後患者已清醒，血氧逐步改善，脫離呼吸機行清醒ECMO治療，後經病情評估成功撤除ECMO輔助治療。患者B先生系主動脈瓣關閉不全、升主動脈瘤樣擴張、急性左心衰，經與患者家屬溝通進行了VA-ECMO（靜脈到動脈）治療，術後患者病情平穩，經病情評估成功撤除ECMO。

西安交通大學第一附屬醫院心血管團隊已從事ECMO臨床應用及相關研究超過20年。（受訪者供圖）

核心關鍵技術長期被國外壟斷

據介紹，目前世界上的ECMO設備主要來源於德國、美國、意大利等國家，其核心關鍵技術長期被國外壟斷，設備及耗材價格昂貴。也正是因為這種壟斷和資源稀缺性，從而導致我國ECMO設備短缺，是衞生健康領域名副其實的「卡脖子」問題。為了徹底擺脫這種受制於人的窘境，近年來，內地很多醫療機構開始在研發上紛紛發力，特別是疫情爆發以後，國產ECMO研發更是迫在眉睫。

西安交通大學第一附屬醫院心血管團隊已從事ECMO臨床應用及相關研究超過20年，團隊是內地最早開展ECMO臨床工作的單位之一，同時也是內地最早研發膜式氧合器、灌註管路等醫療器械的單位之一。2017年團隊聯合四川大學國家生物醫學材料工程技術研究中心張興棟院士、王雲兵主任團隊，以及西安交通大學機械學院莊健教授團隊等，針對ECMO設備全血液接觸面長效抗凝塗層、磁懸浮離心泵、超聲流量探頭、程控監測系統及ECMO膜肺展開深入設計和研發。2020年新冠疫情發生前，研發團隊已基本完成ECMO離心泵設備及全系列耗材的樣品試製，並進行了針對抗凝塗層的大動物實驗。

西安交通大學第一附屬醫院國產ECMO研發團隊。（受訪者供圖）

量產推廣後將挽救更多患者生命

在國產ECMO研發中，團隊充分分析比較了國外同類產品的優缺點及臨床使用存在的問題，設計出針對內地臨床需求的國產化ECMO。研發中，團隊採用多目標優化和數值仿真方法獲得離心泵流道最優設計方案，採用芯片化控制模式保證ECMO控制的精準性和長時間工作的安全性，採用仿生塗層新技術獲得了比國外同類產品更優異的長效循環抗凝血效果。經測試，國產ECMO系統系統性能穩定，生物相容性良好。

此次西安交通大學第一附屬醫院心血管團隊成功研發的首套國產ECMO系統成功應用於臨床，有望顯著降低ECMO產品的中國內地售價，推動ECMO技術向基層醫院普及，使更多急危重症患者受益。西安交通大學顏虹副校長表示，國產ECMO成功應用於臨床是真正造福百姓健康的突破性成果，該產品國產化量產並得到推廣後，勢必會挽救更多的患者生命，為危重症心血管病患者保駕護航。