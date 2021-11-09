內地新冠肺炎疫情反彈，國家衞健委最新通報昨日（8日）新增62宗確診病例，其中43宗為本土病例，包括黑龍江8宗，遼寧5宗。同時，面對大範圍「強寒潮」席捲內地中東部地區，東北地區遭遇近十年罕見特大暴雪、凍雨等極端天氣襲擊。在受暴雪影響最嚴重的遼寧省，全省高速公路已全部封閉，多城市報告降雪量創歷史紀錄。在疫情和暴雪夾擊下東北市民急急囤糧，不少超市的日用品及糧食都被搶購一空。

據遼寧省氣象局公布，自11月7日至9日瀋陽全市23個自動降雪觀測站的降雪量均達到特大暴雪量級。經統計，此次過程是1905年有氣象紀錄以來冬季最強降雪過程。由於突降暴雪，瀋陽已連續兩日發布各類學校和培訓機構停課通知，客運線全線停運；鞍山市則宣布進入氣象災害1級應急響應，全城「停擺」。此外，葫蘆島市降雪量突破1951年以來最高紀錄。

另外，遼寧省大連市疫情防控總指揮部今日公布，將大連市10地劃為中風險地區。有大連市民表示，11月7日大連確診新冠肺炎病例達到20宗，同時預報暴雪等極端天氣將至，導致市民出門搶購囤貨，有超市「菜肉皆空」，更有人直接囤下150kg稻子，準備「越冬」。

有專家認為，隨着北半球進入秋冬季節，新冠病毒也進入了活躍期。在這種環境中病毒繁殖速度加快，生存時間延長，生存能力加強，自然環境中更易存在大量病毒，從而容易引起疫情的爆發、流行。

目前東北部分地區仍在下雪，預計將持續，黑龍江、吉林、遼寧等地部分地區會有大到暴雪出現。近日國內多省市正在面臨「斷崖式」降溫，包括本港今日也錄得入秋以來最低溫16.9度。市民除了要做好防寒保暖工作，也要減少聚集性活動，戴好口罩，保持個人衞生，降低病毒傳播的概率。