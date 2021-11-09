自8月份起，「下一站珠海--青春之城 活力之都」城市旅遊新形象強勢登陸廣州、深圳、南寧、遵義四地機場及高鐵站，引發受眾廣泛關注。

大公文匯全媒體報道：自8月份起，「下一站珠海--青春之城 活力之都」城市旅遊新形象強勢登陸廣州、深圳、南寧、遵義四地機場及高鐵站，引發受眾廣泛關注。

「下一站珠海」在廣州、深圳、南寧、遵義的發布合輯。（主辦方供圖）

此次藉助大型交通樞紐媒體推廣城市新形象，是珠海市文化廣電旅遊體育局對珠海文旅資源「品牌+產品」推廣模式的有益嘗試。尤其是「青春之城 活力之都」的城市品牌新定義，凸顯出珠海伴隨港珠澳大橋通車，橫琴作為粵澳深合區等大事件影響下，煥發出城市無限活力的青春氣質，令受眾印象深刻。

此次廣告投放期涵蓋暑期、中秋、國慶雙節三大客流高峰，藉助四地機場，高鐵受眾人群覆蓋面廣，高端旅遊人群特質明顯的特點，實現億級流量曝光，全面輻射粵港澳大灣區及西部重點城市。

「下一站珠海」在廣州機場。（主辦方供圖）

「每一個投放城市都經過精挑細選，營銷目標明確，精準覆蓋珠海重要客源城市和重要交通節點城市。」針對廣告投放城市的選擇決定，市文化廣電旅遊體育局有關負責人如此表示。作為粵港澳大灣區及珠海航鐵輻射圈內的重要交通樞紐，廣州、深圳、南寧、遵義等地的機場及高鐵站具有覆蓋範圍廣、傳播速度快、展示維度多、受眾層次高的特點，在其中進行城市形象的廣告投放，有利於擴大城市旅遊宣傳推介輻射範圍，進一步提升珠海的城市知名度。

「下一站珠海」在南寧東站。（主辦方供圖）

為配合珠海旅遊新形象的精彩亮相，此次宣傳畫面由珠海漁女、珠海大劇院、港珠澳大橋、中國航展以及藍天白雲等珠海元素構成的「下一站珠海」巨幅城市旅遊形象廣告，生動地展示珠海「青春之城 活力之都」的全新城市形象，使珠海的特色文旅資源及城市旅遊形象不斷深入民心。

「下一站珠海」在南寧機場。（主辦方供圖）

「下一站珠海」在深圳機場。（主辦方供圖）

10月19日及22日，市文化廣電旅遊體育局先後在遵義、南寧舉行2021珠海文旅產品暨旅遊項目招商線上推介會全面展示了珠海「青春之城 活力之都」的城市品牌形象和文化內涵，受到兩地旅遊業界和新聞媒體的高度關注，引起熱烈反響。

遵義本地市民劉先生在遵義機場看到珠海形象廣告後興奮地談到，「我對珠海的廣告印象還是很深的，遵義是個山城，我還沒去珠海玩過，珠海正是我的下一個旅遊目的地，真的很期待。」一個月後，他將和家人開啟珠海之旅，珠海的海島風情和美味海鮮是他們旅程的最大期待。

遵義機場旅客接受記者採訪。（主辦方供圖）

「下一站珠海」在遵義機場。（主辦方供圖）

珠海城市新形象將於明年初登錄香港和澳門，相信珠海作為香港、澳門兩地最近距離的「後花園」，一定會帶給港澳居民更多的驚喜！