在進博期間，擔任此次「進博拓撲行動踐行官」的李佳琦以及央視記者王冰冰進行了一場「好物直播」，眾多進博網紅商品成為了「剁手黨」們的目標，不少好物被搶購一空。在這其中，更有一份特殊的產品「阿富汗松子」，這些松子是通過中阿「松子空中走廊」進入中國，成為中阿友誼的見證。

（香港文匯網記者 倪夢璟）進博會給更多全球優質好物提供了展示的平台，更為國際賣家與中國消費者建立了溝通渠道。在進博期間，擔任此次「進博拓撲行動踐行官」的李佳琦以及央視記者王冰冰進行了一場「好物直播」，眾多進博網紅商品成為了「剁手黨」們的目標，不少好物被搶購一空。在這其中，更有一份特殊的產品「阿富汗松子」，這些松子是通過中阿「松子空中走廊」進入中國，成為中阿友誼的見證。

12萬罐阿富汗松子進博直播間售空 受訪者供圖

今年11月1日，來自阿富汗的45噸松子抵達上海浦東機場。外交部發言人汪文斌在11月2日的例行記者會上曾表示，中阿的貨運班列從未中斷，兩國的農產品貿易也正在恢復，小小松子將給中國人民帶來美味，也可以為阿富汗帶來外匯收入，緩解當地大批農民的生計困難。而在此次進博會的直播間中，來自阿富汗的12萬罐手剝松子全部賣光，更有不少網友為中阿友誼點讚，對進博平台表達了支持。

其實，中國食品消費能力不斷上升，在今年進博期間，中國企業來伊份全球則與韓國易買得、新加坡全新國際私人有限公司等5家企業簽訂近兩億元人民幣採購訂單，購買品類覆蓋進口巧克力、水果條、飲品等進口零食產品。來伊份聯合創始人、董事長施永雷還表示，希望將更多高品質的進口美食帶給國內消費者的同時，也將中國的優質產品銷往海外，向全球輸出中國的美食和文化。