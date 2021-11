大公文匯全媒體報道:香港迪士尼樂園宣布,將在12月3日及4日首度呈獻《香港迪士尼·香港管弦樂團·奇妙交響夜》,以「奇妙夢想城堡」為舞台,演奏迪士尼經典樂章及聖誕名曲。屆時,米奇老鼠和一眾迪士尼朋友更會隆重登場。市民可以參與《香港迪士尼·奇妙交響夜》大抽獎,贏取樂園門票及參與奇妙交響樂盛宴。

香港迪士尼樂園宣布,將在12月3日及4日首度呈獻《香港迪士尼·香港管弦樂團·奇妙交響夜》。(迪士尼官網截圖)

《香港迪士尼·香港管弦樂團·奇妙交響夜》 為首個於「奇妙夢想城堡」的交響樂團表演,為時45分鐘,嘉賓指揮為趙增熹。身穿魔法師裝束的米奇老鼠會率先登場,隨後兩位迪士尼公主與女王 - 安娜女王和愛莎女王亦將現身。米奇老鼠將與一眾好友,包括米妮老鼠、唐老鴨、黛絲和高飛穿上全新聖誕服飾加入。

香港迪士尼樂園音樂總監夏思捷會以客席鋼琴家身份參與表演,與香港管弦樂團同台演奏多首為人熟悉的迪士尼歌曲,包括《A Whole New World》、《Frozen Heart》,以及一系列經典聖誕歌曲,如《Joy to the World》和《Jingle Bells》等。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示,期待樂園與香港管弦樂團攜手為賓客創造這次難忘的體驗。這將是一個升級的奇妙演出,匯聚城堡的夜景、交響樂、迪士尼歌曲和故事等。港樂行政總裁霍品達指,十分興奮能將現場音樂帶到音樂廳外,並與香港迪士尼樂園一起為香港社區創造奇妙時刻。

香港迪士尼樂園將會以大抽獎形式,送出合共400張香港迪士尼樂園一日標準門票免費欣賞《香港迪士尼·香港管弦樂團·奇妙交響夜》。香港居民可於網上登記參與由即日起至本月15日的《香港迪士尼·奇妙交響夜》大抽獎。得獎名單將於本月19日於樂園活動網頁公布。此外,香港迪士尼樂園亦為參與「社區妙韻樂飄揚」的心光盲人院暨學校及香港盲人輔導會提供150張一日標準電子門票。抽獎鏈接點此。