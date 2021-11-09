11月9日，柬埔寨國王西哈莫尼在金邊出席獨立68周年慶祝活動時檢閱儀仗隊。（新華社）
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11月9日，柬埔寨國王西哈莫尼在金邊出席獨立68周年慶祝活動時檢閱儀仗隊。（新華社）

在柬埔寨已故太皇西哈努克的領導下，柬埔寨人民於1953年11月9日擺脫了法國近一百年的殖民統治，贏得了國家的獨立。

11月9日，柬埔寨首相洪森（中）在金邊出席獨立68周年慶祝活動。（新華社）
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11月9日，柬埔寨首相洪森（中）在金邊出席獨立68周年慶祝活動。（新華社）

在柬埔寨已故太皇西哈努克的領導下，柬埔寨人民於1953年11月9日擺脫了法國近一百年的殖民統治，贏得了國家的獨立。

11月9日，在柬埔寨首都金邊，柬埔寨國王西哈莫尼出席獨立68周年慶祝活動後在車上揮手致意。（新華社）
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11月9日，在柬埔寨首都金邊，柬埔寨國王西哈莫尼出席獨立68周年慶祝活動後在車上揮手致意。（新華社）

在柬埔寨已故太皇西哈努克的領導下，柬埔寨人民於1953年11月9日擺脫了法國近一百年的殖民統治，贏得了國家的獨立。

11月9日，人們在柬埔寨金邊舉行的獨立68周年慶祝活動上放飛氣球。（新華社）
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11月9日，人們在柬埔寨金邊舉行的獨立68周年慶祝活動上放飛氣球。（新華社）

在柬埔寨已故太皇西哈努克的領導下，柬埔寨人民於1953年11月9日擺脫了法國近一百年的殖民統治，贏得了國家的獨立。

11月9日，柬埔寨國王西哈莫尼（前中）在金邊出席獨立68周年慶祝活動。（新華社）
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11月9日，柬埔寨國王西哈莫尼（前中）在金邊出席獨立68周年慶祝活動。（新華社）

在柬埔寨已故太皇西哈努克的領導下，柬埔寨人民於1953年11月9日擺脫了法國近一百年的殖民統治，贏得了國家的獨立。

11月9日，人們在柬埔寨金邊舉行的獨立68周年慶祝活動上放飛氣球。（新華社）
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11月9日，人們在柬埔寨金邊舉行的獨立68周年慶祝活動上放飛氣球。（新華社）

在柬埔寨已故太皇西哈努克的領導下，柬埔寨人民於1953年11月9日擺脫了法國近一百年的殖民統治，贏得了國家的獨立。

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在柬埔寨已故太皇西哈努克的領導下，柬埔寨人民於1953年11月9日擺脫了法國近一百年的殖民統治，贏得了國家的獨立。

責任編輯： 蔡洋子