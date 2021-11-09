政府和兩電今日（9日）公布明年電費調整，港燈電費明年將加7%，中電加5.8%。環境局長黃錦星表示，兩電明年平均每度電淨電費是1.3元，以一個3人家庭為例，現時平均每月電費要275元，明年將要多付20至24元。

港燈電費明年將加價7%，中電加5.8%。（資料圖）

黃錦星表示，明年兩電將凍結基本電價，但燃料價格飆升下，燃料調整費難免要增加，兩電已在燃料帳承擔大額負結餘，並動用電費穩定基金。他又指，相比新加坡、東京、紐約和倫敦等地電費升幅達到雙位數百分比，香港只有單位數升幅，電費已相對便宜。

燃煤價格及天然氣價格近半年分別上升超過170%及380%，港燈表示，明年除了維持基本電價不變，亦會提供每度電1仙的特別回扣，但由於燃料調整費上調，所以明年淨電費每度電加幅為7%。

中電表示，中電會動用電費穩定基金凍結基本電價，並提供超過10億元回扣，加上擴大燃料帳的負結餘，每度電燃料費調整原本是加10.5仙，在減去特別回扣、地租及差餉回扣後，明年淨電價每度電加7.1仙，即淨電價上調5.8%。

另外，行政會議已批准中電在2018至2023年發展計劃中，資本投資增加31.52億港元。中電表示，是用於加強中電的輸配電系統，應付預期的客戶用電需求，令5年發展計劃資本投資總額，增至560.95億港元。