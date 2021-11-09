11月9日，朝霞映照着商南縣城（無人機照片）。（新華社）
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11月9日，朝霞映照着商南縣城（無人機照片）。（新華社）

陝西省商洛市商南縣是秦嶺深處的一個山區小縣，過去縣城發展相對落後，隨着城市建設快速推進，如今市容市貌有了很大提升，配以山川、河流、樹木等自然景觀，繪成一幅美麗畫卷。

11月8日拍攝的商南縣城（無人機照片）。（新華社）
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11月8日拍攝的商南縣城（無人機照片）。（新華社）

陝西省商洛市商南縣是秦嶺深處的一個山區小縣，過去縣城發展相對落後，隨着城市建設快速推進，如今市容市貌有了很大提升，配以山川、河流、樹木等自然景觀，繪成一幅美麗畫卷。

商南縣鹿城中學（11月8日攝，無人機照片）。（新華社）
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商南縣鹿城中學（11月8日攝，無人機照片）。（新華社）

陝西省商洛市商南縣是秦嶺深處的一個山區小縣，過去縣城發展相對落後，隨着城市建設快速推進，如今市容市貌有了很大提升，配以山川、河流、樹木等自然景觀，繪成一幅美麗畫卷。

11月8日拍攝的商南縣城（無人機照片）。（新華社）
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11月8日拍攝的商南縣城（無人機照片）。（新華社）

陝西省商洛市商南縣是秦嶺深處的一個山區小縣，過去縣城發展相對落後，隨着城市建設快速推進，如今市容市貌有了很大提升，配以山川、河流、樹木等自然景觀，繪成一幅美麗畫卷。

商南縣風光（11月9日攝，無人機照片）。（新華社）
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商南縣風光（11月9日攝，無人機照片）。（新華社）

陝西省商洛市商南縣是秦嶺深處的一個山區小縣，過去縣城發展相對落後，隨着城市建設快速推進，如今市容市貌有了很大提升，配以山川、河流、樹木等自然景觀，繪成一幅美麗畫卷。

11月9日拍攝的鹿城公園（無人機照片）。（新華社）
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11月9日拍攝的鹿城公園（無人機照片）。（新華社）

陝西省商洛市商南縣是秦嶺深處的一個山區小縣，過去縣城發展相對落後，隨着城市建設快速推進，如今市容市貌有了很大提升，配以山川、河流、樹木等自然景觀，繪成一幅美麗畫卷。

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陝西省商洛市商南縣是秦嶺深處的一個山區小縣，過去縣城發展相對落後，隨着城市建設快速推進，如今市容市貌有了很大提升，配以山川、河流、樹木等自然景觀，繪成一幅美麗畫卷。

責任編輯： 蔡洋子