11月4日，由長春新區人力資源和社會保障局、長春新區工商聯生物醫藥與健康行業商會聯合主辦，長春高新區醫藥產業發展服務中心承辦的企業職業技能提升行動政策宣講會順利舉行，圍繞職業技能提升行動相關政策為來自新區的30餘家醫藥健康產業企業相關負責人進行了詳細解讀，切實提高了政策知曉率，釋放了惠企政策含金量。

創新驅動實質上是人才驅動，實施創新驅動發展需要一大批高技能人才作為支撐。11月4日，由長春新區人力資源和社會保障局、長春新區工商聯生物醫藥與健康行業商會聯合主辦，長春高新區醫藥產業發展服務中心承辦的企業職業技能提升行動政策宣講會順利舉行，圍繞職業技能提升行動相關政策為來自新區的30餘家醫藥健康產業企業相關負責人進行了詳細解讀，切實提高了政策知曉率，釋放了惠企政策含金量，積極營造良好人才創新生態環境，進一步賦能長春新區醫藥健康產業創新發展。

任重添輔翼，技精展風采。大批高技能人才承擔着科技創新、技術攻關的重要任務，沒有一支高素質、高水平的高技能人才隊伍，再好的研發設計也無法轉化為實際產品和成果。宣講會上，長春新區邀請省產教研究發展有限公司專業人員重點解讀了長春市職業技能提升行動實施方案，對組織培訓、申請補貼、過程管理等具體事項的操作方法進行了詳細說明。同時，針對企業在技能提升方面存在的困難，進行了深入交流、認真解惑，鼓勵企業積极參与到職業技能提升培訓中來，使前來參會的新區醫藥健康企業代表深入了解了職業技能提升相關政策內容，為今後開展好此項工作奠定了基礎，得到了與會企業的高度認可。

「培養高技能人才，解決人才結構性矛盾，最根本和最有效的措施就是廣泛開展職業培訓。通過此次政策宣講，我們對很多原來不了解的政策進行了解，我們會把這些政策統一運用到我們的員工中間，落到企業上面。」「我非常需要職業技能提升方面的一些資源和政策，我們可以藉助政府政策，加強基層員工的素質培訓，給企業減負，夯實企業發展基礎。」參會企業代表紛紛表示，面對面的講解，有利於全面掌握操作程序，會後將積極組織企業員工開展技能培訓，提升企業職工職業技能水平，為加快新區醫藥健康產業發展貢獻力量。

以政策引領，讓匠心回歸。多年來，長春新區緊緊圍繞科教興區戰略，以人才強區為主線，以崗位技能培訓為重點，廣泛開展各項技能提升培訓，規範各類職業技能競賽，堅持支持企業的崗位技能培訓、技術比武、技術創新等活動，為企業培養出了一大批技藝精湛、素質優良的高技能人才，在新區經濟社會發展中發揮了重要的作用。在最新公布的「2020中國生物醫藥園區競爭力排行榜」中，長春新區所轄長春高新區躋身中國生物醫藥園區產業競爭力第一方陣（位列第十），綜合競爭力位列全國第17位。長春新區醫藥健康產業飛速發展，有力地推動了區域創新發展。本次宣講會的組織召開為進一步服務企業，推動醫藥健康產業轉型升級起到了積極作用。

「希望通過這次政策宣講，使企業管理人員全面掌握我們的政策，積極組織員工參與到職業技能提升行動中來，為廣大技能人才搭建一個開拓視野、提升個人競爭力的平台，充分提高企業在崗職工的能力素質，加快高技能人才隊伍建設，增強企業核心競爭力和自主創新能力。」長春新區人力資源和社會保障局局長侯俊平表示，下一步，長春新區人社局將繼續攜手相關產業發展部門，開展智能製造、信息等產業領域的職業技能提升行動宣講和其它惠企活動，送政策到企業，送資金到企業，圍繞應用型人才、創新型人才、創造型人才的引、用、育、留持續提供高質量服務，提升長春新區發展潛力。

人人皆可成才，人人盡展其才。當前，廣泛關注和支持技能人才工作的良好局面在長春新區已經形成，繼往開來，長春新區將把握時代脈搏，持續深入改革，完善各項技能人才體系，打造具備創新能力的技能人才隊伍，建設技能強區、產業強區，加快推動長春新區集約化內涵式高質量發展。