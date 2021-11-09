立法會換屆選舉提名期由10月30日起展開，為期兩周。今日（9日）繼續有人宣布報名參選，包括第六屆立法會議員何君堯、「醫護誠信同行」主席林哲玄、香港道教聯合會副主席葉永成、城市大學生物醫學工程學系講座教授孫東等。

大公文匯全媒體報道：立法會換屆選舉提名期由10月30日起展開，為期兩周。今日（9日）繼續有人宣布報名參選，包括第六屆立法會議員何君堯、招商局港口董事總經理嚴剛、「醫護誠信同行」主席林哲玄、香港道教聯合會副主席葉永成、香港城市大學生物醫學工程學系講座教授孫東、香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒、香港中華出入口商會副秘書長李志峰、會計師潘文思怡等。

何君堯報名選委會界別。（大公文匯全媒體記者麥鈞傑攝）

第六屆立法會議員何君堯今日宣布，正式決定參加2021年的立法會（選舉委員會界別）選舉。

林哲玄今早報名報名參選立法會醫療衞生界選舉。（大公文匯全媒體記者麥鈞傑攝）

「醫護誠信同行」主席林哲玄今早報名參選立法會醫療衞生界選舉。他表示，本港基層不能在合理時間內得到適切的治療，是制度的問題，而非單純的人手問題；如果當選，首要工作是推動醫療重回社區，讓醫院專責專科工作，其餘較穩定的病人則改由社區的家庭醫生跟進，以完善社區醫療網絡系統。同一界別參選的，還有民建聯陳永光和香港藥學會會長龐愛蘭。

葉永成（右）報名參選功能界別中的商界（第二）。（大公文匯全媒體記者麥鈞傑攝）

香港中華總商會選任會董、香港道教聯合會副主席葉永成今早報名參選功能界別中的商界（第二）。同一界別參選人有廖長江。

孫東報名選委會界別。（大公文匯全媒體記者麥鈞傑攝）

城市大學生物醫學工程學系講座教授孫東報名選委會界別。他表示，在香港高等教育、科研、管理第一線耕耘二十載，強烈感受到今日香港，尤其是年輕人求新、求變、求發展的迫切心聲，他願為香港科創發展盡力，為香港再出發出一分力。

招商局港口董事總經理嚴剛報名參選。大公文匯全媒體記者李九歌 攝

招商局港口董事總經理嚴剛，今日報名參選立法會選舉商界(第三)界別，嚴剛表示，本港的中資企業有不少是全球500強企業，是促進香港發展的重要推力，他們以香港為基地，參與香港建設、回饋香港社會和服務香港社區，能夠為香港更好、更快地解決民生等突出問題，找到更多出路;他今次的競選口號為「拼經濟、促發展、保民生、中企有擔當」，認為中資企業一方面可以協助香港解決多些深層次矛盾，一方面可以支援香港更好地融入國家發展大局。

被問及香港如何發揮固有優勢，融入國家發展大局時，嚴剛表示，在國家「十四五」規劃，中央明確支持香港提升國際金融中心、貿易中心、航運中心和航空樞紐港地位，強化香港人民幣離岸業務樞紐、國際資產管理中心以及風險管理中心功能，這是對香港在原有優勢基礎上「固本強基」的重要政策支持;有利於香港在發展新時期，穩定現有投資並繼續擴大外資引進，成為中國經濟雙循環的戰略下，聯通內外的重要窗口和交匯點。

陳曉鋒下午報名參選立法會法律界選舉。大公文匯全媒體記者麥鈞傑 攝

香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒下午報名參選立法會法律界選舉。他指，若成功當選，願以最謙卑的心態接觸法律界的各持份者，聆聽業界聲音，為業界尋找最大公約數，凝聚共識，共商發展。同一界別參選人有林新強。

李志峰報名參選進出口界。大公文匯全媒體記者麥鈞傑 攝

香港中華出入口商會副秘書長李志峰下午報名參選立法會進出口界選舉。他提出5點政綱，包括促進進出口行業全面升級轉型，希望協助業界打造新的進出口企業，以及促使特區政府投放更多資源予業界，協助業界培訓等等。同一界別參選人有民建聯的黃英豪。

潘文思怡報名參選會計界。大公文匯全媒體記者麥鈞傑 攝

會計師潘文思怡今日下午報名參選立法會選舉的會計界功能界別。她表示，自己2016年已開始參與香港會計師公會（HKICPA）理事會選舉，希望以中立、實幹的態度為會計界服務。她深信，致力建設香港這個家，是選民喜聞樂見，也對未來議會文化達至良性循環大有裨益。她希望推行創業者支援計劃（會計版法援），支援創業人士及初執業會計師。

潘文思怡說，自己出身於鑽石山大磡村寮屋區，1997年入行會計界至今已24年，她希望以參選告訴香港年輕人，只要努力，就一定會有前途。

目前，報名選委會界別的參選人還有盛智文、陳月明、李浩然、林琳、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、黃梓謙、李鎮強、江玉歡、曾瀞漪、梁美芬、陳紹雄、鄧飛、周文港、吳傑莊、林順潮、陳仲尼、林振昇、梁毓偉、陸瀚民、馮煒光、孫偉勇、陳家珮、容海恩、簡慧敏、陳沛良、林智遠、黃國、陸頌雄、蔡永強、麥美娟、陳凱欣、郭玲麗、陳凱榮、葛珮帆、張國鈞、刁勝洪、馬逢國、管浩鳴、謝偉俊、洪雯、屠海鳴及林筱魯。