聯合國安理會8日發表媒體聲明，以「最強烈措辭」譴責日前針對伊拉克總理穆斯塔法·卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）的未遂暗殺行為。

聯合國安理會8日發表媒體聲明，以「最強烈措辭」譴責日前針對伊拉克總理穆斯塔法·卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）的未遂暗殺行為。

據媒體報道，當地時間11月7日，卡迪米位於首都巴格達「綠區」的官邸遭無人機投擲炸彈，但卡迪米「毫髮無傷」地躲過了襲擊。爆炸對官邸造成了損壞，幾名安保人員在襲擊中受傷。襲擊發生後，卡迪米本人在社交媒體上發文稱自己很好，並呼籲人們保持冷靜和自我克制。

安理會在聲明中對卡迪米安然無恙表示欣慰，並重申堅定支持伊拉克的獨立、主權、團結、領土完整、民主進程和發展繁榮。聲明強調，一切形式和表現的恐怖主義均是對國際和平與安全的最嚴重威脅之一，必須對恐怖襲擊事件的實施者、組織者、資助者和支持者追究法律責任。安理會同時敦促所有國家履行國際法和安理會有關決議所規定的義務，與伊拉克政府和相關各方積極合作，協助將襲擊的有關責任人繩之以法。

聲明重申，無論動機如何，無論何時何地，無論由誰發動，任何恐怖主義行為都是犯罪行為，不能以任何理由為其辯解。所有國家都需要根據《聯合國憲章》和有關國際法的規定，運用一切手段同威脅國際和平與安全的恐怖主義行為進行鬥爭。

聯合國秘書長古特雷斯日前也發表聲明強烈譴責此次襲擊，呼籲將責任人繩之以法。他還呼籲所有伊拉克人保持最大克制，拒絕一切暴力和任何破壞伊拉克穩定的企圖。他敦促所有政治行為體維護憲法秩序，通過和平和包容性對話解決分歧。

媒體報道稱，伊拉克10月10日舉行新一屆國民議會選舉。近期，對國民議會選舉結果不滿的人群在「綠區」外示威抗議。11月5日，示威活動引起暴力衝突，一名抗議者被打死，數十名安全人員受傷。

「綠區」是巴格達國際區的通稱，位於巴格達市中心，面積約10平方公里。伊拉克政府機構、美英等國大使館均在此區內。