本港與內地免檢疫通關見到曙光，也對本港在「外防輸入、內防擴散」方面提出了更高要求。檢視本港現行制度，對海外地區的疫情風險評級，存在應變不夠及時的明顯缺陷，未能動態反映相關地區的疫情實況，令外防輸入的基礎不夠扎實。政府有必要採取更科學細緻的動態評估，及時調整風險評級，令外防輸入機制和標準與內地接軌，進一步打好通關基礎。

本港的外防輸入政策，一直分高中低風險地區實施不同措施。例如高風險地區只容許完成接種疫苗的香港居民回港，中風險和低風險區則均容許非香港居民入境，中低風險區已完成接種疫苗人士來港，採取酒店檢疫7天再加自行監察7天的政策。相關風險評級，應該根據不同國家地區的疫情變化及時動態調整。但現實情況並不理想。

例如現在被本港列為中風險的國家或地區，有德國、越南、新加坡等國，其中德國近日疫情急速擴散，過去14日的新增確診宗數已經超越30萬宗；越南、新加坡的14天確診數字分別有6.85萬和4.57萬宗。如果以每百萬人口14日新增宗數計，新加坡更達到每萬人口有90宗感染個案的水平，較之美英每萬人口感染水平更高；反而在高風險國家或地區中，坦桑尼亞、阿聯酋等國，過去14天的確診數字只是分別有162宗和1000多宗，遠不如新加坡等部分被評為中風險地區嚴重。

本港對上一次更新地區風險評級是8月20日，距今已近3個月。數月以來各地的疫情變化極大，現時評級根本不能反映現實情況。部分當前疫情嚴重的地區，由於特區政府沒有及時調整評級，仍容許這些地區的非本港居民來港，令本港承受極高的防疫風險，及時調整完善本港疫情風險評級刻不容緩。

首先，要提升調整評級的頻度。各地疫情變化迅速，政府須密切監察，及時將疫情嚴重的地區列為高風險。有專家建議，應該每周檢視一次數字，最少每月更新一次評級，政府應認真考慮採納。若個別地區出現新變種病毒，更應馬上調高評級，降低疫情傳入風險。

其次，應該對接內地的外防輸入機制。既然本港下決心爭取內地免檢疫通關，那麼外防輸入和內防擴散的措施，都應與內地接軌，盡可能採取統一的風險評級制度，才能讓內地放心。內地現時對所有入境人士均採取無差別的嚴謹隔離政策，並不會區分高中低風險地區，本港可以認真研究仿效。尤其是部分國家和地區逐步開關互通，意味着來自高風險區的境外人士轉機來港的機會越來越大，病毒傳入本港的風險也隨之提高。本港只有採取更嚴謹科學的外防輸入政策，才能保障本港來之不易的防疫成果，確保與內地免檢疫通關盡快到來。