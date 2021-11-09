美國日前以全球芯片短缺為由，要求全球各大半導體公司在11月8日前提供銷售、庫存與客戶資料等敏感數據，並威脅動用《國防生產法案》強迫執行。韓國7日跪低，宣布韓企正準備「自願提交」相關信息，相信三星電子、SK海力士等芯片大廠將受影響。

大公報綜合彭博社、路透社、《韓國經濟新聞》報道：美國日前以全球芯片短缺為由，要求全球各大半導體公司在11月8日前提供銷售、庫存與客戶資料等敏感數據，並威脅動用《國防生產法案》強迫執行。韓國7日跪低，宣布韓企正準備「自願提交」相關信息，相信三星電子、SK海力士等芯片大廠將受影響。韓媒批評，拜登政府實行「美國優先」，侵害韓國經濟主權，他們亦擔憂韓國企業的機密資料因此被洩露給美國企業。

韓國SK海力士首爾總部。（路透社資料圖片）

在新冠疫情等多重因素的共同影響下，全球電子芯片供應鏈自去年起被打亂，依賴芯片的汽車、通訊、家電等行業的產能至今未完全恢復。9月23日，美國政府發起今年第三次全球芯片峰會，以「提高處理危機的透明度」為由，要求供應鏈相關企業在45天內填寫問卷，回答芯片庫存、交貨時間、主要客戶信息以及未來增產計劃等敏感機密問題，提交截止日期為11月8日。

根據美方名單，全球20多家企業須提交數據，包括三星、台積電、英特爾等芯片廠商，以及戴姆勒、寶馬、通用、福特等汽車廠商。雖然美方標榜請求純屬「自願」，但美國商務部長雷蒙多警告行業代表，如果「已讀不回」，白宮可能會援引《國防生產法》等工具，強制企業交出數據。隨着大限臨近，企業相繼服軟，搖擺不定的台積電7日宣布已提交數據，但強調未給客戶機密資料；三星電子也打算在截止日前跪低。

圖為台南的台積電南科晶圓14B-P7廠。中新社資料圖片

不交材料恐遭美制裁

韓國財政部7日發表聲明，宣布韓國公司準備「自願提交」相關信息。聲明並補充說，韓國科技巨頭一直在與美國就數據提交的範圍進行談判，但沒有說明最後是否交出，及交出哪些敏感信息。

半導體產業是韓國的支柱產業，有三星電子和SK海力士兩家世界頂級的芯片製造商。自從美方強硬徵收機密信息後，朝野多有不滿。韓國貿易部門早前透露，美方要求提供的數據範圍巨大，包括許多商業機密。韓國駐美大使亦曾揚言：韓企不會輕易提供高度機密的信息，但最終屈服於霸權。

《韓國經濟新聞》報道指出，這樣的要求使公司陷入兩難困境。業界人士表示，披露這些信息意味着公開企業的半導體技術水平，可能令其在議價過程中處於不利地位。但如果不交出數據，則難免遭美國制裁。韓國企業不堪重負，向韓國政府求救呼籲後者施展對美外交能力。不過韓國政府計劃，企業提交資料後，與美國商務部正式討論在半導體領域進行兩國合作。本月，韓國產業通商資源部長官文承旭將訪問美國，與美國商務部長雷蒙多舉行會談。

美謀半導體業回歸本土製造

儘管美方聲稱此舉旨在克服芯片短缺危機，但輿論擔憂，華府可能另有私心。近年來全球芯片製造業不斷向亞洲傾斜，加上疫下供應鏈斷裂致美車企停擺，美國正謀求提高本土半導體製造能力、維持「科技霸權」。6月初，參議院通過「2021美國創新和競爭法」，計劃包括在五年內向半導體製造業投資逾500億美元。英特爾公司近來強化與美國政府的合作，重啟半導體代工業務，韓媒擔憂三星電子等公司向美國政府提交的信息很可能被洩露給英特爾等美國企業。

日前，韓國《韓民族日報》刊發社論指出，美方的要求已達到侵害韓國經濟主權的水平，嚴重損害兩國互信，對美國謀求建立的技術同盟也無幫助。韓國《每日經濟新聞》以「美欲強佔半導體供應鏈，拜登版『美國優先』啟動」為題，稱美國赤裸裸保護本土產業的行為，讓韓企陷入困境。