警方毒品調查科破獲歷來第二大宗可卡因販毒案。探員上周五於天水圍一物流公司檢查兩個由巴西海運到港的貨櫃，首次在一批冷凍果汁桶內搜獲約610公斤懷疑可卡因，市值高達約6.2億港元，經調查後再於葵涌區一工廈，拘捕一名到來收貨的28歲無業男子，相信他為搵快錢協助毒販租用工廈單位處理毒品。

（大公報記者 黃浩輝/文 突發組/圖）警方毒品調查科破獲歷來第二大宗可卡因販毒案。探員上周五於天水圍一物流公司檢查兩個由巴西海運到港的貨櫃，首次在一批冷凍果汁桶內搜獲約610公斤懷疑可卡因，市值高達約6.2億港元，經調查後再於葵涌區一工廈，拘捕一名到來收貨的28歲無業男子，相信他為搵快錢協助毒販租用工廈單位處理毒品。

圖：毒品調查科（行動）警司陳江明向傳媒講解販毒集團利用鐵桶裝載急凍果汁運毒過程。

毒品調查科署理總警司吳頴詩表示，警方分析一批由巴西聖保羅海運到港的貨物，該兩個貨櫃報稱為256桶零下18度的急凍果汁，惟貨物到港後，收貨人指示物流公司毋須使用冷藏車或冷凍櫃運送，加上貨主利用鐵桶裝載果汁，而非業界常用的膠桶，相關運送及儲存的成本遠超貨值本身，引起警方懷疑。

收貨男涉協助販毒被捕

警方其後根據資料，上周六到葵涌一工業大廈拘捕一名姓陳（28歲）男子，報稱無業，負責接收毒品和租用該單位，相信有人為搵快錢協助販毒，毒販承諾給予他數萬元報酬，但實質只收到1500元，他暫被控以一項「販運危險藥物」罪，昨日下午在西九龍裁判法院提堂。

毒品調查科（行動）警司陳江明表示，兩個貨櫃載貨共重46噸，涉嫌藏毒的鐵製冰桶高80厘米、直徑60厘米，每桶重約180公斤，內藏結冰的果汁。而檢獲的可卡因每磚均用膠紙包裹，冷凍至攝氏零下18度，以船運到港並寄貨時已結冰，警員在檢獲時分別使用光譜分析器和X光機，連續兩日破開冰果汁才搜出該批毒品。

吳續指，今次是警方首次發現毒販以冷凍果汁運送毒品，亦是破獲歷來第二大宗可卡因販毒案，她提醒業界如發現客戶有不當業務，應提高警覺避免被牽連，留意客戶過去合作情況、其公司經營背景以及對於貨物清關、提貨文件等熟悉度，如遇任何可疑貨物應向警方舉報，以免被人利用受到牽連，強調任何人知情不報亦需負刑事責任。

檢可卡因比去年升73%

吳頴詩指出，在疫情期間不同種類的毒品均有上升趨勢，在本年1至9月，警方和海關共檢獲1719公斤可卡因，比去年同期上升73%。而警方在去年1至9月共破獲1824宗毒品案，本年同期則2630宗，上升44%，被捕的21歲以下者，在去年1至9月共341人，今年則472人，上升38%。