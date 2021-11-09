新選制下的立法會選舉下月19日舉行。行政長官林鄭月娥日前強調，任何人不論政見，只要是愛國者，都可以依法參選、依法當選，加入香港的政治體制。多名政界人士指出，完善香港特區選舉制度，是落實「愛國者治港」原則的具體體現，立法會議員必須符合愛國者的要求是理所當然。

（大公報記者 龔學鳴）新選制下的立法會選舉下月19日舉行。行政長官林鄭月娥日前強調，任何人不論政見，只要是愛國者，都可以依法參選、依法當選，加入香港的政治體制。多名政界人士指出，完善香港特區選舉制度，是落實「愛國者治港」原則的具體體現，立法會議員必須符合愛國者的要求是理所當然。立法會的大門對愛國愛港的賢能之士敞開，相信廣大市民都期盼立志建設香港、服務國家，願為「一國兩制」實踐行穩致遠出謀劃策的有識之士站出來參選，為市民發聲，為政府更高效地施政建言獻策。

全國政協經濟委員會副主任容永祺認為，現時的香港需要復活，需要重建，社會各界理應放下爭拗，彼此包容，攜手打造美好的共融社會，「相信廣大市民都非常歡迎立志建設香港、服務國家，願為『一國兩制』實踐行穩致遠出謀劃策的有識之士站出來參選，為市民發聲，為政府更高效地施政建言獻策。」他說，立法會需要健康的議會文化，需要建設力量解放思想大膽講真話，需要多元化觀點進一步融合。立法會的大門對愛國愛港的賢能之士敞開，讓這批人才依法參選、依法當選加入特區政治體制，是大家的共同心聲。

圖：新一屆立法會將更具廣泛代表性和均衡參與性，同時營造優質的議會文化。\大公報記者梁堅攝

凝聚共識解決問題

「積極討論各類意見和建議達至共識，建設力量在同一個屋簷下，助力香港經濟社會進步、民生老大難問題解決，是全社會都希望看到的立法會議事景象。那些毫無理據地反對政府政策，無益於香港社會長期繁榮穩定、長治久安的，更絕非市民希望看到的。」

容永祺指出，過往破壞力量「為反對而反對」的行徑不應再出現，那些企圖搞「港獨」、勾結外力擾亂香港社會的反中亂港分子終會原形畢露，他們妄圖靠肢體衝突等博眼球、搞「政治show」等叵測居心必定得不到支持。

容納不同界別聲音

選委會委員金鈴表示，完善香港特區選舉制度，是落實「愛國者治港」原則的具體體現，立法會議員必須符合愛國者的要求是理所當然。她認為，多年議會運作可見，不少來自不同政治團體、不同專業界別、代表不同社會力量的建制議員，在相關議題上可以很好地合作，為政府施政貢獻力量，「有一顆愛國心、一份愛港情懷，依法參選、依法當選，致力於建設好香港這個家，相信是選民們喜聞樂見的，也對未來議會文化良性循環大有裨益。」

選委會委員、大律師吳英鵬相信，新選制下的立法會選舉，定能為議會輸送合適人才，營造優質議會文化，「立法會更具有廣泛代表性和均衡參與性，不同地區、群體和階層的利益和訴求，將會通過來自各個界別的議員而得到更好的代表和反映，新一屆立法會裏會有更多元和理性的聲音。」

他期盼，有更多有能力、有擔當的愛國者，積極參與立法會選舉，廣大選民亦積極履行自身的公民責任，共同促進香港的良政善治和經濟民生發展。