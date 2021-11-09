●沙頭角將建深港國際旅遊消費合作區。圖為深圳鹽田海濱棧道。 資料圖片

根據深圳市方面的規劃，沙頭角深港國際旅遊消費合作區也是深港口岸經濟帶重點建設的片區之一。香港文匯報記者從深圳市鹽田區了解到，鹽田區已經明確將加快建設沙頭角深港國際旅遊消費合作區，將其打造成與香港「北部都會區」深度對接的東部發展主陣地。根據《沙頭角深港國際旅遊消費合作區》規劃研究報告，合作區將更有效地將國際要素導入港方，推動香港更好地發展，成為香港融入粵港澳大灣區的合作支撐地。

擬設4萬個港人專屬崗位

按照規劃，建成後的合作區將全面對港開放，為香港特別是新界北區市民提供更多的發展機會和更優惠的政策，快速推進深港合作。探索從經營空間、行業准入、就業崗位對港全面開放，為香港發展提供新支撐，具體包括重要旅遊消費項目優先供港經營，允許香港旅遊消費服務機構進駐，如田心工業區商業、口岸購物中心、中英街商舖、民宿產品等區域允許港企、港人進駐和就業，計劃提供約4萬個港人專屬就業崗位。

將建10萬平米消費中心

香港文匯報記者獲悉，相關部門已就沙頭角口岸重建規劃多次研究完善，其中，沙頭角口岸將建佔地10萬平米的國際化特色消費中心，由深方建設，供港方企業優先經營，希望引進太古集團、九龍倉集團等，並為港人提供約2,000個就業崗位。

「未來的沙頭角口岸將打造面向全市、粵港澳大灣區及全國的人群，兼具城市消費和旅遊消費功能的國際化特色消費中心。」鹽田區相關人士表示，以前港方一直積極配合，但是推進受限，隨着香港北都會策略的推出，深方也將打好基礎，先行探索全面對港開放，為港方參與合作提供具有吸引力的發展空間與發展機會，拉動港方參與合作，最終實現深港全面聯動，合作共贏的發展局面。