●新皇崗口岸率先採用「兩地一檢」。圖為新皇崗口岸設計效果圖。 資料圖片

在口岸經濟帶建設中，如何提升通關便利程度尤為關鍵。深圳方面目前正在推進包括皇崗口岸、羅湖口岸等的改造，同時，積極推動蓮塘口岸24小時通關，嘗試申請福田保稅區「一號通道」成為合作區跨境專用口岸，促進深港往來更流暢。

根據深圳市「十四五規劃」，深圳將逐步實現深港跨境貨運「東進東出，西進西出」，加快皇崗、沙頭角等口岸重建改造，升級羅湖、文錦渡等口岸，推動前海、大鵬等設立新口岸。

據悉，皇崗口岸是聯繫深港科技創新合作區深港雙方園區的重要節點，是全國最大的、唯一全天候通關的陸路口岸，將打造成為輻射大灣區、面向世界的集出入境口岸、立體綜合交通樞紐、城市活力公共空間於一體的現代化國家一級口岸。

新皇崗口岸料「兩地一檢」

有消息指，新皇崗口岸有望在粵港口岸中率先採用「合作查驗、一次放行」（俗稱「兩地一檢」）模式。未來新皇崗口岸將引入城際軌道、城市軌道和港方軌道等多條軌道交通，建設公鐵複合口岸，實現灣區內部和跨境高效互通。

此外，30年前為保稅區的廠商以及物流貿易商所準備的一條「一號通道」，現已批准向科研人員開放。

在羅湖口岸方面，香港東鐵線有望北延至羅湖口岸，並實行「一地兩檢」，文錦渡口岸則將轉移貨運功能，升級為商務型陸路口岸。

深圳市口岸辦早前還透露，深圳將把沙頭角口岸打造成以便捷通關為主、兼具國際旅遊消費功能的深圳東部地標性口岸；規劃建設中的前海客運碼頭，則將同時配套設置跨境直升機口岸，通過水上航線和直升機航線，加強深港間基礎設施的高效聯通。