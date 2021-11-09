今年10月18日召開的中共中央政治局會議決定，中共十九屆六中全會於11月8日至11日在北京召開。這次會議還決定將《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》稿提請十九屆六中全會審議。

香港文匯報訊 據新華社報道，中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議11月8日在北京召開。會議的主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題。

今年10月18日召開的中共中央政治局會議決定，中共十九屆六中全會於11月8日至11日在北京召開。這次會議還決定將《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》稿提請十九屆六中全會審議。

中共中央政治局會議認為，一百年來，中國共產黨忠實踐行初心使命，團結帶領全國各族人民在中國這片廣袤的土地上繪就了人類發展史上波瀾壯闊的壯美畫卷，使近代一百多年飽受奴役和欺凌的中國人民站立起來，使具有五千多年文明歷史的中華民族全面邁向現代化，使具有五百多年歷史的社會主義思想在世界上人口最多的國家開闢出成功道路，使新中國大踏步趕上時代，中華民族偉大復興展現出光明前景。

中共中央政治局會議同時指出，在中國共產黨的長期奮鬥歷程中，以毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民推動革命、建設、改革取得了重大成就、積累了寶貴經驗。中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民取得新的重大成就、積累了新的寶貴經驗，彰顯了中國特色社會主義的強大生機活力，黨心軍心民心空前凝聚振奮，中國國際地位日益鞏固，為實現中華民族偉大復興提供了更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量。中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。

決議稿已徵求黨內外人士意見

據了解，這次全會前，決議稿已在中共黨內外一定範圍內徵求意見。習近平總書記主持召開黨外人士座談會，當面聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見。各地區各部門各方面和中共十九大代表對決議稿給予充分肯定，一致贊成決議稿的框架結構和主要內容，認為決議稿實事求是、尊重歷史、主題鮮明、總結全面，同時提出許多很好的意見和建議。